LIVE LIVE CHAMPIONS LEAGUE 06-11-2019 19:55 Cosmote Sport 9 FC LOKOMOTIV MOSCOW 0 0 <% getScoreHome(653755) %> <% getScoreAway(653755) %> JUVENTUS F.C. Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Λοκομοτίβ Μόσχας - Γιουβέντους ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ CHAMPIONS LEAGUE Τρέλα Μπουφόν με τα γκολ του Ντιμπάλα (vids) 23-10-2019 12:46 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ CHAMPIONS LEAGUE Eίναι δυνατόν; Ζήτησε οφσάιντ σε γκολ του Ντιμπάλα ο Ρονάλντο; (vid) 23-10-2019 11:23 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ CHAMPIONS LEAGUE Ντιμπάλα λαμπρός οδηγεί την Γιουβέντους (vid) 22-10-2019 23:55 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ CHAMPIONS LEAGUE Εκτός με Λοκομοτίβ ο Ράμσεϊ 22-10-2019 18:23 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS F.C. 0 <% getScoreHome(648242) %> FC LOKOMOTIV MOSCOW 0 <% getScoreAway(648242) %>