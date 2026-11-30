Ο Λάζαρος Ρότα στις δηλώσεις του στο Magenta TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στάθηκε στη σημασία της αλλά τόνισε και τις αδυναμίες που είχε απόψε η Ένωση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ναι, ακριβώς. Σημασία έχει ότι στην τελική πήραμε τους τρεις πόντους κι αυτό μετράει. Ισως από τα χειρότερά μας παιχνίδια εδώ στην έδρα μας. Παρ’ όλα αυτά έχουμε το μεντάλιτι του νικητή οι τρεις βαθμοί μένουν. Μετά το 2-0 η ένταση έπεσε αρκετά. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Ηταν σαν να ήμασταν σίγουροι ότι κερδίσαμε. Όταν παίζεις ένα ντέρμπι όμως πρέπει να είσαι στο 100% όλη την ώρα. Μέσα σε λίγα λεπτά έγινε το 2-2 και θα μπορούσαμε να το χάσουμε. Μην κρυβόμαστε. Σημασία έχει ότι το παλέψαμε ως το τέλος. Ο Θεός είναι μαζί μας».

Αν παίρνει ανάσα η ομάδα βαθμολογική και ψυχολογική;

«Σίγουρα. Παραμένουμε ψηλά. Σκοπός μας είναι να το βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θέλουμε να δίνουμε το 100%. Να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή και να κερδίζουμε».