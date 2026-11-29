Ο Ηλίας Κυριακίδης μίλησε μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι επί του ΠΑΟΚ και στάθηκε στη σημαντικότητα που είχε το «τρίποντο» για την Ένωση, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Κυριακίδης:

«Δεν έπρεπε να το επιστρέψουμε αυτό. Ήταν ανοιχτό το ματς. Ήμασταν μπροστά με 2-0 και είχαμε ευκαιρίες. Δεν έπρεπε να επιτρέψουμε να είναι τόσο ανοιχτό το ματς. Σε μία τέτοια σειρά αγώνων με ντέρμπι, παιχνίδια για το Champions League και το κύπελλο που έρχεται, ειναι πολύ σημαντικοί οι 3 βαθμοί. Σημαντικό και έχουμε έναν λόγο παραπάνω για τη νίκη για τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο παρά τις καιρικές συνθήκες και για τον Νίκολιτς που δεν ήταν στον πάγκο σήμερα. Συγχαρητήρια στους παίκτες»