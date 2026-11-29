Η βαθμολογία της Super League:
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Βαθμοί
|
Αγώνες
|
Γκολ υπέρ
|
Γκολ κατά
|
1
|
Παναθηναϊκός
|
33
|
12
|
28
|
5
|
2
|
Ολυμπιακός
|
29
|
12
|
24
|
7
|
3
|
ΑΕΚ**
|
26
|
11
|
26
|
6
|
4
|
ΠΑΟΚ
|
22
|
12
|
23
|
15
|
5
|
Άρης
|
22
|
12
|
17
|
19
|
6
|
ΟΦΗ
|
20
|
12
|
15
|
14
|
7
|
Κηφισιά
|
15
|
12
|
17
|
21
|
8
|
Ηρακλής 1908
|
13
|
12
|
16
|
20
|
9
|
Καλαμάτα
|
13
|
12
|
17
|
22
|
10
|
Παναιτωλικός
|
12
|
12
|
9
|
23
|
11
|
Αστέρας Τρίπολης
|
8
|
12
|
9
|
19
|
12
|
Ατρόμητος**
|
7
|
11
|
10
|
17
|
13
|
Λεβαδειακός
|
7
|
12
|
5
|
15
|
14
|
Βόλος Elabet*
|
1
|
12
|
7
|
20
* Στον Βόλο ELABET έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.
** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (12η)
Βόλος ELABET – Αστέρας Τρίπολης 0-0
Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0
Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-4
ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-0
Αρης – Ολυμπιακός 0-2
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-2
Επόμενη αγωνιστική (13η)
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
Oλυμπιακός – ΑΕΚ (Αναβλήθηκε)
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
Καλαμάτα – Λεβαδειακός (3μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (4μμ)
Παναθηναϊκός – Αρης (5.30μμ)
ΟΦΗ – Ηρακλής (6μμ)
ΠΑΟΚ – Βόλος (7.30μμ)
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
Παναιτωλικός – Ατρόμητος (7μμ)