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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά 1ος και στο +4 της βαθμολογίας του Super League, ενώ ακολουθούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ.