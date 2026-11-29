Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά ο ΠΑΟΚ έφερε τα... πάνω κάτω στο ντέρμπι, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Εντιαγέ και Ζίβκοιτς.