Ο Ζίνι έκανε θαύμα από τη φοβερή ασίστ του Κοιτά και στο 93 έδωσε τη νίκη με 3-2 στην ΑΕΚ που την κρατάει μέσα στον τίτλο. Τρομερή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, μακράν το καλύτερο ματς του πρωταθλήματος ως τώρα.

Μάχη «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα ματς που τα είχε όλα: πέντε γκολ, δύο δοκάρια και φυσικά πολλή συζήτηση για τη διαιτησία καθώς και φάσεις στα... μάτριξ. Στην πρώτη της κλασική ευκαιρία, η Ένωση «ξεκλείδωσε» το παιχνίδι με γκολ του Γιόβιτς, την ώρα που οι ασπρόμαυροι τράνταξαν δις τα δοκάρια, χάνοντας και ανεπανάληπτο τετ α τετ με τον Εντιαγέ. Οι γηπεδούχοι πήραν και «αέρα» δύο τερμάτων με τον Κοϊτα, αλλά ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από την κόλαση και εν τέλει παραδόθηκε στις καθυστερήσεις. Το γκολ του Ζίνι στο φινάλε χάρισε το τρίποντο της νίκης στην Ένωση...

Χωρίς εκπλήξεις κινήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκινώντας με τον Στρακόσα κάτω από την εστία, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές. Στον άξονα οι Μαρίν-Κάιρινεν με τους Μάγερ-Κοϊτά στα φτερά και τους Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Πολλά προβλήματα για τον ΠΑΟΚ που κλήθηκε να διαχειριστεί και αρκετές ιώσεις μεσοβδόμαδα, έχοντας τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Γιαννούλη, Κόστα, Χατζηδιάκο και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά. Στο «πλευρό» του Μπατίστ Σανταμαρία αγωνίστηκε ο Ούγκρεσιτς, με τους Χρήστο Ζαφείρη και Αντρίγια Ζίβκοβιτς να κινούνται στα «φτερά» της επίθεσης. Στην κορυφή της επίθεσης οι Σερίφ Εντιαγέ και Σιμόν Μπάνζα

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους, πατώντας καλύτερα στο ξεκίνημα του αγώνα και μόλις στο 4΄κατέγραψε δοκάρι με πρωταγωνιστή τον Μπάνζα που έφερε τη μπάλα εκεί που ήθελε, σούταρε αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Οι Θεσσαλονικείς δημιουργούσαν αρκετά ρήγματα στην Ένωση, κινούμενοι ταχύτατα στη μετάβαση δεδομένης της αστάθειας αλλά και της ανισορροπίας που έβγαζε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ενδεχομένως και της κόπωσης μετά το ευρωπαϊκό ματς με την Κόμο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο κάδρο του αγώνα στο 14΄με ένα σουτ του Ρότα από τα δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά. Οι ασπρόμαυροι «απάντησαν» με τον Ζίβκοβιτς στο 21΄, ωραία κίνηση από τα δεξιά και φαλτσαριστό σουτ, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε εύκολα. Η δουλειά όμως για την ΑΕΚ έγινε στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία και μέσα από μία ωραία συνεργασία από τ΄αριστερά με Βάργκα - Μάγερ, ο Πήλιος πήρε την πλευρά και έσπασε τη μπάλα προς τα πίσω στον Γιόβιτς, ο οποίος με πλασέ έγραψε το 1-0 στο 24΄. Φάση που «σήκωσε» διαμαρτυρίες στον πάγκο του ΠΑΟΚ, υποστηρίζοντας πως προηγείται φάουλ στον Ζαφείρη που δεν καταλογίστηκε...

Η ΑΕΚ προσπάθησε προσωρινά να «χτίσει» πάνω στο μομέντουμ της, βγάζοντας στο μεσοδιάστημα σωστά την μπάλα μπροστά, χωρίς όμως την τελική πάσα. Ένα άστοχο σουτ του Πήλιου και ένα πλασέ του Γιόβιτς που κατέληξε στην αγκαλιά του κίπερ του ΠΑΟΚ (34') συνθέτουν το κιτρινόμαυρο παζλ των στιγμών του ημιχρόνου.

Παρά τη ψυχρολουσία όμως, ο ΠΑΟΚ δεν πτοήθηκε, κυνήγησε τις στιγμές του αλλά είδε ξανά την τύχη να του γυρνά την πλάτη. Στο 36΄, σέντρα του Κένι, κεφαλιά του Μπάνζα και η μπάλα ξανά στο οριζόντιο δοκάρι! Ακολούθησε μία ακόμη ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς, με τη σέντρα ξυραφιά του Γιαννούλη, ο Μουκουντί έδιωξε σωτήρια προ του Εντιαγέ, σε ένα μομέντουμ που το σύνολο του Αλέσιο Λίσι είχε ανεβάσει αισθητά στροφές.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στο 45΄ ο Δικέφαλος του Βορρά απώλεσε απίθανη ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα, αλλά ο Στρακόσα με μεγάλη επέμβαση έσωσε την ΑΕΚ. Βαθιά μπαλιά στην πλάτη της κιτρινόμαυρης άμυνας, ο Μπανζά υπό την πίεση του Μουκουντί βγήκε τετ α τετ, πλάσαρε αλλά νικήθηκε από τον πορτιέρε των γηπεδούχων. Με το δείκτη του σκορ στο 1-0, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Αίμα κι άμμος στο β΄ημίχρονο και η μπάλα πάνω κάτω! Την αρχή έκανε η ΑΕΚ στο 52΄ με το σουτ του Μάγερ, ο Τσιφτσής έσωσε σε πρώτο χρόνο αλλά ο Βάργκα πήρε το ριμπάουντ, πλάσαρε από τη μικρή περιοχή, με τον Έλληνα κίπερ να φωνάζει και πάλι παρών. Ο ΠΑΟΚ απάντησε στο αμέσως επόμενο λεπτό, βγαίνοντας ταχύτατα μπροστά αλλά νικήθηκε από τον Στρακόσα. Ο ΠΑΟΚ κατέγραψε και ένα γυριστό του Μπάνζα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Και η ΑΕΚ όμως έδειχνε «ζεστή» και απείλησε με τον Γιόβιτς, αλλά ο Τσιφτσής τον σταμάτησε. Ένα λεπτό αργότερα, οι γηπεδούχοι έδειχναν να «καθαρίζουν» το ματς, βρίσκοντας και δεύτερο τέρμα με τον Κοϊτά, βγαίνοντας με ταχύτητα στην κόντρα από τα δεξιά. Ο Αφρικανός εξτρέμ της ΑΕΚ μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό για το 2-0!

Μπαίνοντας στο τελευταίο 20λεπτο ήταν η στιγμή του αρχηγού του ΠΑΟΚ να βγει μπροστά. Στο 73ο λεπτό, ο Σερίφ Εντιαγέ με άψογη ασίστ έβγαλε τετ α τετ τον Σέρβο, ο οποίος δεν αστόχησε και μείωσε σε 2-1, με το ντέρμπι να εξελίσσεται σε... θρίλερ και να έχει αρκετή συνέχεια ακόμα.

Με το μομέντουμ υπέρ του και με την ψυχολογία στα ύψη, οι ασπρόμαυροι ισοφάρισαν μέσα σε λίγα λεπτά. Σέντρα ξυραφιά του Ζίβκοβιτς, προβολή του Εντιαγέ, ο οποίος κέρδισε κατά κράτος τον Μουκουντί και από κοντά έγραψε το 2-2 του 77ου λεπτού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το τελευταίο δεκάλεπτο το παιχνίδι πήγε πάνω κάτω και... μοιραία κάποιος θα έβαζε το γκολ της νίκης. Αυτός που θα έβρισκε τη στιγμή του ματς, με τη μία ομάδα να τη χάνει και την έτερη να την εκμεταλλεύεται στο έπακρο.

Σέντρα του Κένι στο 86ο λεπτό, ο Μύθου ολομόναχος σχεδόν από τη μικρή περιοχή «κατάφερε» να μην βρει εστία, στη χαμένη ευκαιρία του αγώνα.

Άψογη ασίστ του Κοϊτά στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, κεφαλιά εξ επαφής του Ζίνι, 3-2 και τέλος στη ντερμπάρα της Νέας Φιλαδέλφειας. Στο καλύτερο -μακράν- παιχνίδι της σεζόν έως τώρα, με την ΑΕΚ να μένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου και τον ΠΑΟΚ να μένει με το «αχ», καθώς έχασε ξανά εκτός έδρας, παρότι μέτρησε πολλές και κλασσικές ευκαιρίες.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν(84' Μάνταλος), Μάριν, Μάγερ(84' Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά, Βάργκα(67' Ζίνι), Γιόβιτς

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Γιαννούλης(79' Μπάμπα), Χατζηδιάκος, Κόστα, Κένι, Σανταμαρία(69' Ντεσπόντοφ), Ούγκρεσιτς(58' Λουσέ), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ, Μπάνζα (69' Μύθου)