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Ο Έντσο Μαρέσκα εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία μετά το ισόπαλο 2-2 της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Ιταλού τεχνικού μετά το ντέρμπι βρέθηκαν τρεις διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες προκάλεσαν τις έντονες διαμαρτυρίες των «πολιτών».

Η πρώτη αφορά το τράβηγμα των μαλλιών του Ζερεμί Ντοκού από τον Γιούριεν Τίμπερ, με τον ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ να αποφεύγει την αποβολή.

Η δεύτερη αφορά το γκολ της ισοφάρισης των «κανονιέρηδων» σε 2-2, με τη Μάντσεστερ Σίτι να υποστηρίζει ότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Γκάμπριελ στον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα.

Τέλος, οι «πολίτες» διαμαρτύρονται για το μη καταλογισμό πέναλτι στο 96ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν η κεφαλιά του Γιόσκο Γκβάρντιολ φέρεται να βρήκε στο χέρι του Βίκτορ Γκιόκερες.

Ο Μαρέσκα υπενθύμισε την προηγούμενη επίσημη συγγνώμη των αρμοδίων για διαιτητική απόφαση στην αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφήνοντας αιχμές για τη στάση που θα κρατήσουν αυτή τη φορά.

«Θα δούμε αν θα ζητήσουν συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής.