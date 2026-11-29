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Το τριφύλλι έσπασε το αήττητο του Πανιωνίου και είναι μόνο πρώτο στην βαθμολογία, ενώ ο δικέφαλος ανέβηκε στην δεύτερη θέση

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «λυγίσει» τον Πανιώνιο στο tie break, επικρατώντας με 3-2 σετ στο κλειστό του Μετς. Μετά από 8 αγωνιστικές οι «πράσινες» παραμένουν αήττητες στο πρωτάθλημα, υποχρεώνοντας τον «Ιστορικό» στη πρώτη του ήττα μέσα στην σεζόν.

Πλέον, το «τριφύλλι» είναι μόνος, πρώτος και αήττητος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς, με τις κυανέρυθρες να ακολουθούν στο -1 και τους 15 βαθμούς.

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Δικέφαλο που με ρεκόρ 7-1 έπιασε τον Πανιώνιο Betsson στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας

Αντιθέτως η Θέτις, ήταν ανταγωνιστική μόνο στο τρίτο σετ και γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της και με 2 νίκες-6 ήττες ισοβαθμεί με Άρη, Απολλώνιο, Μαρκόπουλο.

Η βαθμολογία

Παναθηναϊκός 16 Πανιώνιος 15 ΠΑΟΚ 15 ΑΕΚ 13 Ολυμπιακός 12* ΖΑΟΝ 11* ΑΟ Θήρας 11 Άρης 10 Μαρκόπουλο 10 Απολλώνιος 10 ΑΣ Θέτις 10 Ελπίς 8

*Ματς λιγότερο