Αναλυτικά η κριτική του ΠΑΟΚ:
Τσιφτσής: Είχε μεγάλες επεμβάσεις στις φάσεις των Βάργκα και Γιόβιτς στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε μεγάλη ευθύνη στα τέρματα που δέχθηκε.
Γιαννούλης: Κάθε παιχνίδι ανεβαίνει και περισσότερο, όταν παίζει με τον Ζαφείρη έχει την ελευθερία να έχει όλη την πλευρά, ουσιαστικά η αξία του φάνηκε όταν βγήκε από το γήπεδο...
Χατζηδιάκος: Aπό τα καλύτερά του παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, είχε να αντιμετωπίσει δύο πολύ δύσκολους παίκτες, όπως τον Βάργκα και τον Γιόβιτς, κέρδισε πολλές μονομαχίες χωρίς να κάνει λάθη.
Κόστα: Tα ίδια και για τον Βραζιλιάνο, που είχε την δύσκολη αποστολή να περιορίσει τον Γιόβιτς και ως επί το πλείστον τα κατάφερε, άλλωστε ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί τρία γκολ, τα δύο από προσωπικά λάθη και το ένα από ένα σουτ που κατέληξε σε σέντρα.
Κένι: Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι, δεν του έκανε την... χάρη ο Μύθου να πιστωθεί ασίστ στο τέλος.
Ούγκρεσιτς: Δεν κατάφερε να γίνει παράγοντας του αγώνα, είχε επιπόλαιες επιλογές.
Σανταμαρία: Eξαιρετικό παιχνίδι για πολύ μεγάλο διάστημα, τον πλήγωσε το έλλειμα της φυσικής κατάστασης που έχει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Ζίβκοβιτς: Σπουδαίο ματς από τον Σέρβο αρχηγό με γκολ και ασίστ, ακόμη μία φορά ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ.
Ζαφείρης: Ήταν σχεδόν σε όλες τις φάσεις μέσα με πολλά τρεξίματα και λίγα λάθη, γύρισε ως χάφ στο δεύτερο μέρος όταν μπήκε ο Ντεσπόντοφ.
Μπάνζα: Εξαιρετικός, αλλά και άτυχος, αφού είδε δύο προσπάθειές του να σταματούν στο δοκάρι, μία με σουτ και μία με κεφαλιά, δεν τον ήθελε.
Εντιαγέ: Στο πρώτο ημίχρονο είχε βιαστικές και κακές επιλογές, με αποκορύφωμα το χαμένο τετ α τετ στο φινάλε, στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε πολύ, είχε γκολ και ασίστ.
Οι αλλαγές:
Μπάμπα: Μόνιμη απειλή για την άμυνα του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, η ΑΕΚ χτυπούσε συνεχώς με τον Κοϊτά και επιβραβεύτηκε.
Λουσέ: Με την πάροδο του χρόνου εμφανίστηκε όλο και περισσότερο στο παιχνίδι.
Ντεσπόντοφ: Δεν πέρασαν πολλές μπάλες από τα πόδια του καθώς ο ΠΑΟΚ έπαιξε κυρίως από την πλευρά του Ζίβκοβιτς.
Μύθου: Μπήκε δυναμικά, πήρε μάχες και έδωσε βοήθειες επιθετικά, αλλά είχε και μία τεράστια χαμένη ευκαιρία με το κεφάλι για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του.