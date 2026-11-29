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Η κριτική του SDNA στους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην Αθήνα με 3-2.

Αναλυτικά η κριτική του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής: Είχε μεγάλες επεμβάσεις στις φάσεις των Βάργκα και Γιόβιτς στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε μεγάλη ευθύνη στα τέρματα που δέχθηκε.

Γιαννούλης: Κάθε παιχνίδι ανεβαίνει και περισσότερο, όταν παίζει με τον Ζαφείρη έχει την ελευθερία να έχει όλη την πλευρά, ουσιαστικά η αξία του φάνηκε όταν βγήκε από το γήπεδο...

Χατζηδιάκος: Aπό τα καλύτερά του παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, είχε να αντιμετωπίσει δύο πολύ δύσκολους παίκτες, όπως τον Βάργκα και τον Γιόβιτς, κέρδισε πολλές μονομαχίες χωρίς να κάνει λάθη.

Κόστα: Tα ίδια και για τον Βραζιλιάνο, που είχε την δύσκολη αποστολή να περιορίσει τον Γιόβιτς και ως επί το πλείστον τα κατάφερε, άλλωστε ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί τρία γκολ, τα δύο από προσωπικά λάθη και το ένα από ένα σουτ που κατέληξε σε σέντρα.

Κένι: Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι, δεν του έκανε την... χάρη ο Μύθου να πιστωθεί ασίστ στο τέλος.

Ούγκρεσιτς: Δεν κατάφερε να γίνει παράγοντας του αγώνα, είχε επιπόλαιες επιλογές.

Σανταμαρία: Eξαιρετικό παιχνίδι για πολύ μεγάλο διάστημα, τον πλήγωσε το έλλειμα της φυσικής κατάστασης που έχει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ζίβκοβιτς: Σπουδαίο ματς από τον Σέρβο αρχηγό με γκολ και ασίστ, ακόμη μία φορά ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ.

Ζαφείρης: Ήταν σχεδόν σε όλες τις φάσεις μέσα με πολλά τρεξίματα και λίγα λάθη, γύρισε ως χάφ στο δεύτερο μέρος όταν μπήκε ο Ντεσπόντοφ.

Μπάνζα: Εξαιρετικός, αλλά και άτυχος, αφού είδε δύο προσπάθειές του να σταματούν στο δοκάρι, μία με σουτ και μία με κεφαλιά, δεν τον ήθελε.

Εντιαγέ: Στο πρώτο ημίχρονο είχε βιαστικές και κακές επιλογές, με αποκορύφωμα το χαμένο τετ α τετ στο φινάλε, στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε πολύ, είχε γκολ και ασίστ.

Οι αλλαγές:

Μπάμπα: Μόνιμη απειλή για την άμυνα του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, η ΑΕΚ χτυπούσε συνεχώς με τον Κοϊτά και επιβραβεύτηκε.

Λουσέ: Με την πάροδο του χρόνου εμφανίστηκε όλο και περισσότερο στο παιχνίδι.

Ντεσπόντοφ: Δεν πέρασαν πολλές μπάλες από τα πόδια του καθώς ο ΠΑΟΚ έπαιξε κυρίως από την πλευρά του Ζίβκοβιτς.

Μύθου: Μπήκε δυναμικά, πήρε μάχες και έδωσε βοήθειες επιθετικά, αλλά είχε και μία τεράστια χαμένη ευκαιρία με το κεφάλι για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του.