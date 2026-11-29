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Ο Νεϊμάρ έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του, με δύο τέρματα και μία ασίστ στη μεγάλη νίκη της Σάντος επί της Βιτόρια.

Με τη φανέλα της ομάδας που τον ανέδειξε, ο Νεϊμάρ έφτασε σε ακόμη ένα σημαντικό επίτευμα της σπουδαίας καριέρας του, συμπληρώνοντας 500 γκολ.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της εκτός έδρας νίκης της Σάντος με 3-2 απέναντι στη Βιτόρια, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας.

Ο Νεϊμάρ σημείωσε δύο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Γουίλιαν Αράο, έχοντας συμμετοχή και στα τρία τέρματα της ομάδας του. Με αυτή τη νίκη, η Σάντος διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για έξοδο στο Copa Libertadores, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Από τα 500 γκολ του Βραζιλιάνου, τα 402 έχουν σημειωθεί σε συλλογικό επίπεδο, τα 80 με την εθνική ανδρών της Βραζιλίας και τα υπόλοιπα 18 με τις μικρότερες εθνικές ομάδες και την Ολυμπιακή ομάδα της χώρας του.

Αναλυτικά η κατανομή των 500 γκολ του Νεϊμάρ:

Σάντος: 161

Παρί Σεν Ζερμέν: 126

Μπαρτσελόνα: 114

Εθνική Βραζιλίας: 80

Εθνική Βραζιλίας Κ20: 9

Ολυμπιακή ομάδα Βραζιλίας: 8

Αλ Χιλάλ: 1

Εθνική Βραζιλίας Κ17: 1

Os gols de Vitória 2 x 3 Santos, pela 37ª rodada do Brasileirão. #futebol #brasileirão #santos #neymar #vitória https://t.co/1t0UqmgJau — ge (@geglobo) November 29, 2026