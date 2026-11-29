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Ο Αλέσιο Λίσι σχολίασε την ήττα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως οι ασπρόμαυροι δεν άξιζαν επ' ουδενί να φύγουν με άδεια χέρια από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη Magenta TV:

Για το παιχνίδι: «Πιστεύω ότι σήμερα αξίζαμε πολλά παραπάνω πράγματα. Υπήρχαν κάποια σημεία-κλειδιά για να μπούμε μπροστά στο σκορ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Αυτοί αντίθετα το έκαναν. Αργότερα, μπορέσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και παίξαμε για να κερδίσουμε. Ήμασταν πιο κοντά σ αυτό. Αντίθετα, αυτοί ήταν ικανοί να σκοράρουν στο τέλος, ενώ εμείς όχι».

Για το αν είναι ευχαριστημένος με την εμφάνιση: «Σε καμία περίπτωση δεν αξίζαμε να χάσουμε. Δείξαμε ότι αγωνιζόμαστε πολύ καλά».

