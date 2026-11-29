Αναλυτικά όσα δήλωσε στη Magenta TV:
Για το παιχνίδι: «Πιστεύω ότι σήμερα αξίζαμε πολλά παραπάνω πράγματα. Υπήρχαν κάποια σημεία-κλειδιά για να μπούμε μπροστά στο σκορ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Αυτοί αντίθετα το έκαναν. Αργότερα, μπορέσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και παίξαμε για να κερδίσουμε. Ήμασταν πιο κοντά σ αυτό. Αντίθετα, αυτοί ήταν ικανοί να σκοράρουν στο τέλος, ενώ εμείς όχι».
Για το αν είναι ευχαριστημένος με την εμφάνιση: «Σε καμία περίπτωση δεν αξίζαμε να χάσουμε. Δείξαμε ότι αγωνιζόμαστε πολύ καλά».