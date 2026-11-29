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Ο τηλεκριτικός διαιτησίας, Αριστομένης Κουτσιαύτης, σχολίασε στην εκπομπή «Grande League» του OPEN, τις επίμαχες φάσεις του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης, μάλιστα δικαίωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τις «φωνές» τους, τονίζοντας ότι πριν το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Χρήστο Ζαφείρη, που κακώς δεν δόθηκε από τον διαιτητή, Ιρφάν Πελίτο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για πιθανό πέναλτι στον Κοϊτά: «Δεν υπάρχει καμία παράβαση, παρά τη μικρή επαφή».

Για το 1ο γκολ της ΑΕΚ: «Εδώ είναι ένα φάουλ που δεν έχει δοθεί στον Ζαφείρη, μετά χάνει την μπάλα ο Ούγγρεσιτς. Η επιθετική ενέργεια της ΑΕΚ για το γκολ, ξεκινάει αφότου χάνει την μπάλα ο Ούγγρεσιτς. Αν υπήρχε εκεί φάουλ τότε θα μπορούσε να παρέμβει το VAR. Ωστόσο ούτε εκεί υπάρχει φάουλ πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ».

Για πιθανό πέναλτι στον Μπάνζα: «Υπάρχει επαφή, αλλά δεν είναι αρκετή για να δοθεί πέναλτι».