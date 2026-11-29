Οι δηλώσεις του Μπαπτίστ Σανταμαρία μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με 3-2 - Τι ανέφερε για τον τραυματισμό που τον οδήγησε σε αναγκαστική αλλαγή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το τι έφταιξε σήμερα: «Είναι δύσκολο να κερδίσεις ένα εκτός έδρας παιχνίδι που δέχεσαι τρία γκολ. Όταν σκοράρεις βέβαια δύο γκολ, πρέπει να κερδίσεις».

Για τα δοκάρια του ΠΑΟΚ: «Φυσικά παίζει ρόλο, είχαμε δύο δοκάρια δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο».

Για τον τραυματισμό του: «Τώρα δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει γίνει. Πρέπει να υποβληθώ σε μαγνητική. Νιώθω μία «ένταση» στον μυ, αλλά νομίζω δεν είναι σημαντικό. Ήθελα να επιστρέψω για να βοηθήσω την ομάδα, όμως το ιατρικό τιμ είπε πως δεν έπρεπε να πάρω αυτό το ρίσκο».