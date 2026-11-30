Ο Βασίλης Βέργης γράφει γιατί στο Περιστέρι ο ΠΑΟ κέρδισε πιο πολλά από ένα "διπλό" και πως η πρωταθλήτρια ΑΕΚ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να πάρει ένα τρίποντο επιβίωσης κόντρα στον σούπερ ΠΑΟΚ

Αν το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ -με την εξέλιξη και την κατάληξή του, με την υψηλή ένταση σε όλη τη διάρκεια, τις μεγάλες ευκαιρίες και την απίθανη εναλλαγή συναισθημάτων- το βλέπαμε σε τοπ πρωτάθλημα του εξωτερικού θα μελαγχολούσαμε "Γιατί αυτά δεν τα συναντάμε εδώ..."

Η ποδοσφαιρική προσφορά των Δικεφάλων αξίζει το χειροκρότημα ΟΛΩΝ όσοι αγαπούν το σπορ. Αντιλαμβάνομαι πως για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ τα καλά λόγια δεν επουλώνουν την πληγή. Η ομάδα τους έκανε τεράστια επιστροφή, από 2-0 σε 2-2, και είχε δύο ευκαιρίες με τον Μύθου να πετύχει την απόλυτη ανατροπή. Τώρα όμως βρίσκεται στο -11 και ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης τίτλου.

Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρά την ήττα, μόνο θλίψη δεν βγάζει, εντελώς το αντίθετο. Πρέπει να εκτιμηθεί ως η προοπτική μιας ομάδας η οποία όταν καταφέρει να παίξει πλήρης μπορεί να πετύχει σημαντικά πράγματα. Αρκεί να αντιμετωπιστεί αυτή η "μεταβατική περίοδος" με την πρέπουσα υπομονή. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλές δυνατότητες και ο χρόνος δύναται θα δουλέψει υπέρ του.

Το δίδυμο Μπάνζα - Εντιαγέ είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο. Ο πρώτος ήταν ο άτυχος της βραδιάς με δύο δοκάρια, ο δεύτερος μαζί με τον Ζίβκοβιτς υπέγραψαν την (εφήμερη) ανατροπή. Μαζί τους και ο προπονητής που φρέσκαρε τον άξονα, παίρνοντας πολλά από τον Ζαφείρη, έφτασε την ΑΕΚ στα... όριά της, είχε την κυριαρχία μετά το 2-2 στο 77' όμως στο φινάλε διεκδικώντας το τρίτο γκολ λησμόνησε πως πρέπει να αμυνθεί. Και ο Ζίνι την τιμώρησε!

Για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ το 3-2 είναι ένας θρίαμβος επιβίωσης. Αν δεν σκόραρε στο 93' και το ντέρμπι έληγε ισόπαλο, η γκρίνια θα ήταν μεγάλη. Η πλειονότητα θα ξεχνούσε τα δύο υπέροχα γκολ σε δημιουργία από Γιόβιτς και Κοϊτά, θα άφηνε στην άκρη την συζήτηση για τον σούπερ Μάγερ και τον mvp Κοϊτά (που τόσο έλειψε στο Κόμο) και θα εστίαζε πως ο Εντιαγέ "τρέλανε" τον Μουκουντί στο 2-2 και πως τα άκρα της άμυνας υπέφεραν από την επιθετικότητα του ΠΑΟΚ. Ολα μέρος της ίδιας συζήτησης είναι.

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς όμως διαθέτει ΚΑΙ κλάση ΚΑΙ πείρα για να διαχειρίζεται τα δύσκολα. Στην τραμπάλα της εναλλαγής των συναισθημάτων οι περισσότερες ομάδες δεν θα είχαν καν τη δύναμη να βγουν μπροστά αναζητώντας το γκολ της νίκης. Ειδικά στο χρονικό σημείο που ο ΠΑΟΚ είχε γίνει κυρίαρχος στο χορτάρι. Οπως συνέβη και στο πρώτο ημίχρονο όταν οι φιλοξενούμενοι είχαν τα δοκάρια αλλά η Ενωση το γκολ.

Ο κυνισμός είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει δείξει από πέρυσι ότι ξέρει να εκμεταλλεύεται τις στιγμές. Με τρόπο σοκαριστικό για τον αντίπαλό της. Προφανώς είναι μια από τις κορυφαίες νίκες της σεζόν για την Ενωση, απέναντι σε έναν μεγάλο ΠΑΟΚ, στην κορυφαία ματσάρα έως τώρα του πρωταθλήματος. Σε ντέρμπι που όποιο κι αν ήταν το τελικό αποτέλεσμα -άσος, "χ" ή διπλό- θα είχε ποδοσφαιρική λογική με βάσει όσα είδαμε.

Λίγες ώρες πριν από το ντέρμπι, στο Περιστέρι, είδαμε πως μπορεί εύκολα να ταπεινωθεί η προπαγάνδα και οι εκφραστές της.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν τυφώνας, "κομμάτιασε" 0-4 τον Ατρόμητο έχοντας φάσεις για διπλάσιο σκορ, αλλά η μεγάλη... πλάκα συνέβη στο 0-0. Στη φάση που ο Μάγκνουσον κρατούσε το χέρι του Τεττέη όση ώρα έκανε προσπάθεια ο επιθετικός του Παναθηναϊκού για να κερδίσει τον χώρο και να βρεθεί σε θέση εκτέλεσης, ο διαιτητής Τσέτσιλας έδειξε "πέναλτι", αλλά ο var Πολυχρόνης τον... διόρθωσε. Η φάση είναι επιτομή του "παρατεταμένου κρατήματος". Αν ο Τεττέη έπεσε από αυτό ή όχι δεν μπορώ να το γνωρίζω. Όμως προφανώς ο var τον... τιμώρησε γιατί δεν έπεσε νωρίτερα όταν ο αμυντικός του Ατρομήτου τον είχε "αρπάξει" από το χέρι λες και επρόκειτο να χορέψουν καλαματιανό.

Τι λέει εδώ και καιρό η προπαγάνδα κατά του Παναθηναϊκού; Οτι είναι πρώτος γιατί τον... σπρώχνει η διαιτησία. Η συγκεκριμένη φάση, αναμφισβήτητα στη "γκρίζα ζώνη", αν υπήρχε καθεστώς "προαποφασισμένης εύνοιας" θα... συζητιόταν; Ούτε μία στις εκατό. Τώρα όμως η διαιτητική ομάδα είπε "παίζετε" αλλάζοντας την απόφαση για πέναλτι.

Και οι δύο ομάδες έπαιξαν. Με τον Παναθηναϊκό να ισοπεδώνει τον Ατρόμητο και να βάζει 4 γκολ έχοντας σε τρομερή μέρα Τεττέη, Κάνγκουα και Ντε Φράι. Το κυριότερο; Γύρισε την πλάτη χαμογελώντας στους "προπαγανδιστές" και έκανε αυτό που έχει δείξει ότι ξέρει καλά στο φετινό πρωτάθλημα η ομάδα του Νίστρουπ.

ΥΓ: Ο έξοχος Φορτούνης οδήγησε τον Ολυμπιακό και ο καλύτερος παίκτης του έως τώρα στη σεζόν, ο Ζότα Σίλβα άλωσε το "Κλ. Βικελίδης". Το ήθελε με τρέλα αυτό το "διπλό" η ομάδα του Ιμανόλ, το πήρε και συνεχίζει στο κυνήγι του Παναθηναϊκού. Οσο για τον Αρη έδειξε "λίγος" και δεν άξιζε τίποτα περισσότερο από την ήττα.