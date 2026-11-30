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Οι ατάκες του Κιρίλ Ντεσπόντοφ για την ήττα του ΠΑΟΚ αλλά και την επάνοδό του στους αγωνιστικούς χώρους.

Όσα είπε στη Magenta:

«Ξεκινήσαμε καλά, είχαμε ευκαιρίες. Η ΑΕΚ δεν είχε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος μπροστά στην εστία μας. Στην πρώτη τους φάση έκαναν αυτό που συνηθίζουν πάντα, να σπάνε δηλαδή τη μπάλα στον Γιόβιτς. Κάτι που ξέραμε ότι κάνουν.

Δεν τα παρατήσαμε μετά το 2-0. Πετύχαμε δύο γρήγορα γκολ, παλέψαμε για τη νίκη, αλλά ήμασταν άτυχοι στο τέλος με το γκολ στην τελευταία φάση.

Δεν ήμαστε χαρούμενοι φυσικά γιατί χάσαμε. Αντιδράσαμε σαν ΠΑΟΚ, ισοφαρίσαμε, ήμασταν κοντά στο να σκοράρουμε και τρίτο γκολ, αλλά τελικά το δεχτήκαμε. Ίσως έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι μέχρι το φινάλε.

Όταν κερδίζουμε και όταν χάνουμε είμαστε πάντα όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται να παραπονιόμαστε. Πρέπει να κρατήσουμε πράγματα από το παιχνίδι και να συνεχίσουμε.

Ήταν μια μεγάλη περίοδος που ήμουν εκτός. Χρειάζομαι χρόνο, αλλά δίνω τα πάντα για να επιστρέψω στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δουλεύω και πιέζω τον εαυτό μου για να είμαι στο 100% όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».