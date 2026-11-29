Το Football Meets Data έβγαλε τις πιθανότητες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί.

Ασταμάτητος είναι ο Παναθηναϊκός εντός συνόρων, με το Τριφύλλι να επικρατεί με σκορ 4-0 του Ατρομήτου, πανηγυρίζοντας την 11η του νίκη σε 12 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Έτσι, οι Πράσινοι παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +4, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να είναι ο οδηγός για αυτή την επιτυχία.

Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στους 33 βαθμούς, ενώ ο 2ος Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το «Κλεάνθης Βικελίδης, επικρατώντας του Άρη με σκορ 2-0, παραμένει στο κυνήγι και τέσσερις βαθμούς πιο πίσω.

Από εκεί και πέρα, στο ντέρμπι της αγωνιστικής, η ΑΕΚ έκλεψε τη νίκη από τον ΠΑΟΚ στο τέλος, χάρη σε γκολ του Ζίνι στις καθυστερήσεις. Έτσι, η Ένωση παρέμεινε στο -7 από την κορυφή και το Τριφύλλι, ενώ έχει και παιχνίδι λιγότερο, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στο -11 πλέον και μαζί με τον Άρη.

Με όλα αυτά τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα στο 48,6%, όπως καταγράφει το Football Meets Data, , ενώ οι Πειραιώτες υποχώρησαν στο 30,5%. Τρίτη ακολουθεί η ΑΕΚ μόλις στο 19%, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ χαμηλότερα με μόλις 1,8%.

Βαθμολογία Super League

1 Παναθηναϊκός 33

2 Ολυμπιακός 29

3 ΑΕΚ 26

4 ΠΑΟΚ 22