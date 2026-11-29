Ασταμάτητος είναι ο Παναθηναϊκός εντός συνόρων, με το Τριφύλλι να επικρατεί με σκορ 4-0 του Ατρομήτου, πανηγυρίζοντας την 11η του νίκη σε 12 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Έτσι, οι Πράσινοι παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +4, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να είναι ο οδηγός για αυτή την επιτυχία.
Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στους 33 βαθμούς, ενώ ο 2ος Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το «Κλεάνθης Βικελίδης, επικρατώντας του Άρη με σκορ 2-0, παραμένει στο κυνήγι και τέσσερις βαθμούς πιο πίσω.
Από εκεί και πέρα, στο ντέρμπι της αγωνιστικής, η ΑΕΚ έκλεψε τη νίκη από τον ΠΑΟΚ στο τέλος, χάρη σε γκολ του Ζίνι στις καθυστερήσεις. Έτσι, η Ένωση παρέμεινε στο -7 από την κορυφή και το Τριφύλλι, ενώ έχει και παιχνίδι λιγότερο, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στο -11 πλέον και μαζί με τον Άρη.
Με όλα αυτά τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα στο 48,6%, όπως καταγράφει το Football Meets Data, , ενώ οι Πειραιώτες υποχώρησαν στο 30,5%. Τρίτη ακολουθεί η ΑΕΚ μόλις στο 19%, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ χαμηλότερα με μόλις 1,8%.
Βαθμολογία Super League
1 Παναθηναϊκός 33
2 Ολυμπιακός 29
3 ΑΕΚ 26
4 ΠΑΟΚ 22
🇬🇷 Panathinaikos won 4-0 at Atromitos today and lead the Super League Greece by 4 points. 🇬🇷 Olympiacos stay second after a 2-0 win at Aris, and 🇬🇷 AEK beat 🇬🇷 PAOK 3-2 tonight (AEK have a game in hand). 🏆 Who wins the title? (change since Round 11) 49% 🇬🇷 Panathinaikos (▲1.7) 31% 🇬🇷 Olympiacos (▲0.8) 19% 🇬🇷 AEK (▲1.0) 2% 🇬🇷 PAOK (▼3.2) ⬇️ Who goes down? (change since Round 11) 90% 🇬🇷 Volos FC (▲0.2) 33% 🇬🇷 Asteras Tripoli (▼0.3) 24% 🇬🇷 Panetolikos (▲5.7) 16% 🇬🇷 Atromitos (▲2.1) 15% 🇬🇷 Levadiakos (▲3.2) 11% 🇬🇷 Iraklis 1908 (▼9.4) 9% 🇬🇷 Kalamata (▼1.3) 📅 Next: Olympiacos v AEK on Saturday. 👉 Full team-level projections and scenarios at https://t.co/9LafB6YYD4— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 29, 2026