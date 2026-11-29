Το SDNA αναλύει την απόδοση των παικτών της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Στρακόσα 7

Στα δυο γκολ που δέχεται, οι Ζίβκοβιτς και Εντιαγέ τον εκτελούν από κοντά και δύσκολα θα μπορούσε να αντιδράσει. Από εκεί και πέρα είχε κάποιες άλλες στιγμές που έβγαλε μια αδράνεια, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο μέρος έβαλε ένα μεγάλο στοπ στον Εντιαγέ.



Ρότα 7

Έδωσε τα πάντα, πάλεψε, έτρεξε και ηταν ο γνωστός Ρότα με το ανεξάντλητο τρέξιμο. Παρ' όλα αυτά αντιμετώπισε και κάποια προβλήματα αμυντικά.



Μουκουντί 6

Δεν έκανε καλό ματς ο Καμερουνέζος. Τόσο στο πρώτο μέρος όσο και στην επανάληψη αντιμετώπισε προβλήματα στο μαρκάρισμα τόσο του Μπάνζα όσο και του Εντιαγέ. Αποκορύφωμα η φάση του 2-2 και πως χάνει τον δεύτερο.



Φιλίπε Ρέλβας 6

Τα ίδια ισχύουν και για τον έτερο στόπερ της ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος είχε θέμα στο μαρκάρισμα, ψηλά και χαμηλά, των δύο φορ του ΠΑΟΚ με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλοί κίνδυνοι στα καρέ του Στρακόσα.



Πήλιος 8

Έκανε το γνωστό του παιχνίδι με πολλά χιλιόμετρα και ανεβοκατεβάσματα από αριστερά. Βοήθησε τόσο ανασταλτικά όσο και στην επίθεση καθώς μην ξεχνάμε ότι από δική του ασίστ ο Γιόβιτς κάνει το 1-0. Είχε και θεματάκια όμως ανασταλτικά στην επανάληψη στο κακό διάστημα της ομάδας απέναντι στον Ζίβκοβιτς.



Μαρίν 8

Γεμάτο και ισορροπημένο παιχνίδι από τον Ρουμάνο μέσο. Χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα και ανασταλτικά και δημιουργικά και επαιξε σε υψηλό επίπεδο σε πολυ μεγάλο διάστημα.



Κάιρινεν 7

Έπαιξε στον άξονα δίπλα στον Μαρίν. Κράτησε τη θέση του και έπαιξε σωστά στον χώρο ευθύνης του. Παίρνει θετικό πρόσημο για την εμφάνιση του αν και υπήρξαν κάποια διαστήματα στην επανάληψη που υστέρησε.



Μάγερ 8

Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Μάγερ. Δεν είναι μόνο ο τρόπος που βοηθούσε στη δημουργία αποτελώντας πυλώνα για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά και οι βοήθειες που έδινε ανασταλτικά. Έκανε πολλά χιλιόμετρα, έδωσε αμέτρητες μάχες και ήταν πάντα εκεί να πάρει την ευθύνη.



Κοϊτά 9

Εκ των κορυφαίων και ένας από τους MVP για την ΑΕΚ. Πέτυχε το 2-0 με τρομερή ενέργεια και σουτ, ενώ στο 93' έδειξε ξανά την κλάση του καθώς κινήθηκε από δεξιά, έκανε σέντρα-σουτ και ο Ζίνι έστιελε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0! Για ακόμα ένα ματς καθοριστικός ο Κοϊτά που δεν... σταματιοταν με τίποτα από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ.



Γιόβιτς 9

Επέστρεψε στις μεγάλες εμφανίσεις και στα μεγάλα γκολ. Το 1-0 που πετυχαίνει με την τέλεια εκτέλεση είναι δείγμα της κλάσης του ενώ από εκεί και πέρα ήταν πολύ επιδραστικός και ουσιαστικός μέσα στο παιχνίδι αποτελώντας συνεχώς ένα μεγάλο πρόβλημα για την άμυνα του ΠΑΟΚ.



Βάργκα 7

Έδωσε τις μάχες του με τα αντίπαλα στόπερ, πάλεψε όλες τις φάσεις αλλά δεν του βγήκε το παιχνίδι. Ιδίως οι εκτελέσεις του δεν ήταν καλές και φάνηκε στην ευκαιρία που χάνει στην επανάληψη όπου πλασάρει πάνω στον Τσιφτσή.



Οι αλλαγές



Ζίνι 9

Χρυσή αλλαγή και MVP μαζί με τον Κοϊτά! Με την είσοδο του έφερε ένταση, ταχύτητα και κίνηση στον χώρο και η ΑΕΚ απέκτησε άλλη φρεσκάδα μπροστά. Φυσικά όλα τα λεφτά είναι η κίνηση του στο τέλος όπου τρυπώνει στην περιοχή και παίρνει κεφαλιά νίκης στο 93' λυρώνοντας την ΑΕΚ!



Μάνταλος -

Έφερε φρεσκάδα, πήρε πρωτοβουλίες στον άξονα και προσπάθησε να φέρει την μπάλα σωστά στην αντίπαλη περιοχή.



Γκατσίνοβιτς -

Έδωσε πράγματα με την είσοδο του. Έφερε κίνηση, ένταση και δημιουργία στην μεσοεπιθετική ζωή.