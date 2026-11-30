Η Σεβίλλη πανηγύρισε ένα πολύ σημαντικό διπλό (2-3) στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οποία "έπιασε" στους 22 βαθμούς.

Μία νίκη που ήθελε πάρα πολύ μετά από τρεις αγωνιστικές (δύο ισοπαλίες και ήττα) κατάφερε να πάρει απόψε η Σεβίλλη στο Σαν Σεμπαστιάν με 4-2 επί της Σοσιεδάδ, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της LaLiga.

Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια τους σε ένα ακόμη ματς, οι Ανδαλουσιάνοι κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους Βάσκους στο πρώτο 45λεπτο και παρά τη μείωση του σκορ από τους γηπεδούχους στο ξεκίνημα της επανάληψης κατάφεραν να φύγουν με το πολύτιμο «διπλό».

Με πρωταγωνιστή τον Ζορζ Μικαουτάτζε, ο οποίος ανοιξε (3' πέναλτι) και «έκλεισε» το σκορ (54') η Βιαγιερεάλ πέρασε από το Βίγκο νικώντας με σκορ 2-1 τη Θέλτα. Το γκολ του Χούτγκλα , μετά μισή ώρα αγώνα, ισοφάρισε προσωρινά για την οικοδέσποινα, αλλά δεν τη βοήθησε να αποφύγει την ήττα.