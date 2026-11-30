Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά πέτυχε ένα γκολ, έδωσε μία ασίστ και ήταν MVP στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως είναι τρομερό συναίσθημα να παίρνεις ένα ντέρμπι στο τέλος.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τους τρεις βαθμούς της ΑΕΚ, το γκολ και την ασίστ του;

«Ναι ειμαι πολύ χαρούμενος που βοηθάω την ομάδα. Ένα τρομερό συναίσθημα αυτό που έγινε στα τελευταία λεπτά, που καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο. Δεν είναι εύκολο να το πετυχαίνεις σε ένα ντέρμπι. Κι όταν συμβαίνει είναι υπέροχο».

Για την απουσία του από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με Κόμο και Γαλατασαράι;

«Μαθαίνω από τα λάθη μου. Το συναίσθημά μου νίκησε εκεί. Έκανα λάθος. Πιστεύω όμως στην ομάδα και μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα με τη Γαλατασαράι. Φυσικά ήταν κάτι που δεν ήθελα να συμβεί και να χάσω τα ματς με την Κόμο και τη Γαλατασαράι».