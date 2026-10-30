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«Ζημιά» έξι εκατομμυρίων στον Ολυμπιακό - Πωλείται άμεσα παίκτης

Ποδόσφαιρο
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Η μεταγραφή που δεν... έβγαλε τα χρήματά της στο χορτάρι, η δύσκολη απόφαση ενόψει Ιανουαρίου και πώς θα μειωθεί η ζημιά.

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«Ζημιά» έξι εκατομμυρίων στον Ολυμπιακό - Πωλείται άμεσα παίκτης