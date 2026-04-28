Η Μπέρνλι θέλει τον Τζέραρντ στον πάγκο της

Η Μπέρνλι υποβιβάστηκε ξανά στην Championship και έχει ξεκινήσει την αναζήτηση προπονητή ενόψει της νέας σεζόν.

Οι μέρες του Σκοτ Πάρκερ είναι μετρημένες στον πάγκο της Μπέρνλι, αφού οι ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας έχουν πάρει την απόφαση να προχωρήσουν σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα του «TeamTalk» ο εκλεκτός της διοίκησης της Μπέρνλι είναι ο Στίβεν Τζέραντ, με τον 45χρονο προπονητή να παραμένει άνεργος μετά το πέρασμά του από την Αλ Ετιφάκ.

Ο Τζέραρντ θέλει να επιστρέψει στους πάγκους και βλέπει με θετικό μάτι την προοπτική της Μπέρνλι, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να αναμένεται να κορυφωθούν μετά το τέλος της σεζόν.