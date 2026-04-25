Αισιοδοξία στην Κόβεντρι για την παραμονή του Λάμπαρντ

Ο πρόεδρος της Κόβεντρι, Νταγκ Κινγκ, δεν εμφανίζεται ανήσυχος για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Φρανκ Λάμπαρντ, που οδήγησε τον σύλλογο πίσω στην Premier League έπειτα από 25 χρόνια, παρά τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με επιστροφή στην Τσέλσι.

Ο Λάμπαρντ αγωνίστηκε για 13 χρόνια στην Τσέλσι ως ποδοσφαιριστής και υπηρέτησε δύο φορές ως προπονητής του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης θητείας ως υπηρεσιακός τεχνικός το 2023.

Ο πρώην μέσος της εθνικής Αγγλίας, που κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Premier League, τέσσερα Κύπελλα Αγγλίας και ένα Champions League με την Τσέλσι ως παίκτης, οδήγησε επίσης την ομάδα στον τελικό του FA Cup το 2020 ως προπονητής.

Ο Κινγκ δήλωσε πως ο Λάμπαρντ βρίσκεται σε «ένα πολύ καλό σημείο», μετά την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου ως προπονητής, καθώς η Κόβεντρι εξασφάλισε το πρωτάθλημα της Championship αυτή την εβδομάδα.

«Βλέπετε πόσο συναισθηματικά δεμένος είναι με την πόλη, καταλαβαίνετε τι σήμαινε για εκείνον η άνοδος και στη συνέχεια ο τίτλος και νομίζω πως αυτή τη στιγμή έχει βρει την ισορροπία του», δήλωσε στο BBC.

«Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα υπάρξει κάποια εντυπωσιακή πρόταση το καλοκαίρι και θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του, γιατί έχει δείξει την αξία του ως προπονητής υψηλού επιπέδου, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι τέτοιο. Δεν είναι στο χέρι μου.

Το μόνο που βλέπω είναι πως είναι χαρούμενος, είμαι χαρούμενος, όλοι είμαστε χαρούμενοι και δεν ανησυχούμε για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να συμβεί», πρόσθεσε. Το συμβόλαιο του Λάμπαρντ με την Κόβεντρι έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027.