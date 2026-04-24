Πετράκης στο SDNA: «Οι τελικοί δεν έχουν λογική, κρίνονται σε στιγμές»

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, ο έμπειρος τεχνικός κι άλλοτε προπονητής της κρητικής ομάδας, Γιάννης Πετράκης, αναλύει την σπουδαία μάχη στο Πανθεσσαλικό.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό, εκεί όπου ΠΑΟΚ και ΟΦΗ διεκδικούν το τρόπαιο σε μια αναμέτρηση χωρίς αύριο, με έντονο ενδιαφέρον και ξεχωριστές προεκτάσεις για αμφότερους.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, ο έμπειρος τεχνικός κι άλλοτε προπονητής του ΟΦΗ, Γιάννης Πετράκης, καταθέτει στο SDNA τη δική του οπτική για τα δεδομένα του τελικού, αναλύοντας τα κρίσιμα σημεία και το κίνητρο των δύο φιναλίστ.

«Η άποψή μου είναι πως σε έναν τελικό Κυπέλλου που είναι νοκ άουτ δεν μπορούμε να λέμε πως ο ένας φιναλίστ ή ο άλλος είναι το φαβορί.

Κι αυτό διότι το παιχνίδι μπορεί να το κρίνει μια οποιαδήποτε συνθήκη και κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, υπάρχουν πολλές τέτοιες συνθήκες που μπορεί να είναι απρόβλεπτες και δυσανάλογες της αγωνιστικής κατάστασης με την οποία οδηγούνται οι δύο ομάδες στον τελικό.

Για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ έχει μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από τον ΟΦΗ και θεωρητικά έχει ένα πλεονέκτημα σε βάθος χρόνου να προσπεράσει μια άσχημη κατάσταση κι ένα άσχημο αποτέλεσμα.

Όταν όμως τα πάντα κρίνονται σε ένα και μόνο ματς χωρίς επιστροφή, τότε όλα μπορούν να συμβούν. Για αυτό λέω πως όλα είναι ανοιχτά. Οι τελικοί δεν έχουν λογική.

Ο ΟΦΗ διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα όπως απέδειξε και με τη νίκη του στη Νέα Φιλαδέλφεια αφήνοντας την ΑΕΚ εκτός Κυπέλλου».

Σε μια εποχή που η τακτική ανάλυση κυριαρχεί, η προσέγγιση του Πετράκη υπενθυμίζει το αυτονόητο: οι τελικοί κερδίζονται ή χάνονται σε λεπτομέρειες. Και εκεί ακριβώς εστιάζει.

«Νομίζω ότι η ομάδα που θα κερδίσει τις στιγμές θα πάρει το Κύπελλο. Είναι θέμα στιγμών ο τελικός και των προϋποθέσεων που θα δημιουργήσουν για αυτές οι δύο ομάδες.

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η ικανότητα των παικτών και πιθανόν και οι απρόβλεπτοι παράγοντες. Σημαντικός είναι και ο τρόπος προσέγγισης του τελικού από τους δύο προπονητές».

«Τεράστιο το κίνητρο του ΟΦΗ – Ο ΠΑΟΚ θέλει το Κύπελλο στα 100 χρόνια του»

Το κίνητρο, πάντως, δεν λείπει από καμία πλευρά και εδώ ο Πετράκης βάζει μια σημαντική ισορροπία στη συζήτηση.

«Το κίνητρο του ΟΦΗ είναι τεράστιο. Εξίσου μεγάλο όμως είναι και το κίνητρο του ΠΑΟΚ που μετά την τελευταία ήττα από την ΑΕΚ έχασε σημαντικό έδαφος στο κυνήγι του πρωταθλήματος και πιο εφικτός στόχος δείχνει η κατάκτηση του Κυπέλλου στην ιστορική χρονιά της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του.

Σε μια τέτοια ιστορική σεζόν ο ΠΑΟΚ θέλει το Κύπελλο που αν το χάσει, θα κινδυνέψει σοβαρά να μείνει χωρίς τίτλο».

Λουτσέσκου Vs Κόντης

Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και η «παρτίδα» των πάγκων (Λουτσέσκου εναντίον Κόντη) για την οποία ο Ρεθυμνιώτης κόουτς σχολιάζει:

«Πρόκειται για δύο σπουδαίους συνάδελφους προπονητές με διαφορετικά προφίλ. Από τη μεριά μου εύχομαι να γίνει ένας όμορφος τελικός με καλό κοουτσάρισμα και από τους δύο προπονητές.

Ως Κρητικός, παλιός παίκτης του ΟΦΗ κι άλλοτε τεχνικός του, θα ήθελα να κερδίσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο».