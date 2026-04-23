ΑΕΚ: Στην Allwyn Arena το συνέδριο του European Turfgrass Society (pics)

Τα μέλη του European Turfgrass Society επισκέφτηκαν τους χώρους του γηπέδου της ΑΕΚ και απέδωσαν τα εύσημα για την κατάσταση του χλοοτάπητα.

Την ALLWYN Arena επισκέφθηκαν σήμερα το πρωί τα μέλη του ETS (European Turfgrass Society) του οργανισμού που συνδέει Ευρωπαίους επιστήμονες και ειδικούς στον χλοοτάπητα και που εφέτος επέλεξε την Αθήνα για το ετήσιο συνέδριό του. Πλήθος επιστημόνων που συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του γηπέδου της ΑΕΚ και, όπως ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε στην ποιότητα και την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

Πρόεδρος του εν λόγω οργανισμού είναι η κα Μαρσέλα Μουνιόζ, η οποία παρέλαβε ως συμβολικό δώρο μια φανέλα της ΑΕΚ διά χειρός του Γ' Αντιπροέδρου της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Αλέξη Δέδε.

Στο τέλος της επίσκεψης, η κα Μουνιόζ δήλωσε τα εξής: «Σήμερα είχα την τιμή να βρεθώ στην ALLWYN Arena, ένα στάδιο που καλύπτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, και να διαπιστώσω ότι ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Εχει γίνει πολλή δουλειά από πολλούς ανθρώπους, τους συντηρητές του χλοοτάπητα και από όλο το κλαμπ, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Ως εκ τούτου, είμαι σίγουρη ότι η ΑΕΚ είχε μία πολύ καλή σεζόν».

