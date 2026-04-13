Λίβερπουλ και Τσέλσι θα δώσουν «μάχη» για το «διαμαντάκι» της Μπόρνμουθ

Ο 19χρονος επιθετικός Τζούνιορ Κρουπί αποτελεί την αποκάλυψη της φετινής σεζόν για την Μπόρνμουθ και ήδη το ενδιαφέρον για την απόκτησή του είναι έντονο.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «CaughtOffside», για τον νεαρό Γάλλο στράικερ, έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον η Λίβερπουλ και η Τσέλσι, που θα δώσουν μάχη για την απόκτησή του το καλοκαίρι.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ιθύνοντες της Μπόρνμουθ είναι θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Κρουπί αρκεί να ικανοποιηθούν οικονομικά ζητώντας το ποσό των 60 εκατ. λιρών.

Ο 19χρονος επιθετικός την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 29 συμμετοχές με την φανέλα της Μπόρνμουθ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας στο ενεργητικό του 10 γκολ.