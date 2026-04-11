Με γκολ του Μπογκά η Γιουβέντους πέρασε από το Μπέργκαμο κόντρα στην Αταλάντα (0-1) και στην 4η θέση με ματς περισσότερο από την Κόμο.

Δεύτερη σερί νίκη και 4η στα τελευταία 5 ματς πέτυχε η Γιουβέντους με το 0-1 στην έδρα της Αταλάντα και βρέθηκε στο +2 από την Κόμο στη «μάχη» για το Champions League. Αήττητοι για 6ο σερί παιχνίδι στην Serie A οι Bianconeri που πλησίασαν στους 3 βαθμούς την 3η θέση και την Μίλαν.

Η Αταλάντα είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι του Σκαλβίνι με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ και τεράστια φάση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με το ψαλιδάκι του Κρστοβιτς μόλις άουτ για να φύγει το πρώτο μέρος χωρίς γκολ. Με το ξεκίνημα της επανάληψης άνοιξε το σκορ η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι όταν Μπογκά εκμεταλλεύτηκε το… χάος στη άμυνα της Αταλάντα και σκόραρε από κοντά με τους Κονσεϊσάο και Χολμ να συμμετέχουν. Στο 68’ ο Τουράμ είχε μεγάλη ευκαιρία ύστερα από πάσα του Χολμ, ενώ στο φινάλε οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για το χέρι του Γκάτι, με το 0-1 να παραμένει.