Θλίψη στην Πολωνία: «Έφυγε» στα 49 του ο Μαγκέιρα, βοηθός προπονητή της εθνικής ομάδας

Βαρύ πένθος επικρατεί στην εθνική ομάδα της Πολωνία μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιάτζεκ Μαγκέιρα σε ηλικία 49 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η Πολωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκαλώντας σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας.

Ο Μαγκέιρα είχε ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής τον Ιούλιο του 2025, ως άμεσος συνεργάτης του ομοσπονδιακού τεχνικού Γιαν Ούρμπαν.

Στην προπονητική του πορεία είχε εργαστεί, μεταξύ άλλων, στη Λέγκια Βαρσοβίας, ενώ είχε διατελέσει και προπονητής σε μικρότερες εθνικές ομάδες της Πολωνίας.

Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό στο πολωνικό ποδόσφαιρο, με συλλυπητήρια μηνύματα να καταφθάνουν από όλη τη χώρα.