Φλικ: Έντονες διαμαρτυρίες για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε (video)

Η Μπαρτσελόνα εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία μετά την ήττα με 0-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στα προημιτελικά του Champions League, με αφορμή μια επίμαχη φάση στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ, στάθηκε σε μια φάση εντός περιοχής, υποστηρίζοντας πως υπήρξε παράβαση χεριού από τον Μαρκ Πούμπιλ, η οποία κατά την άποψή του θα έπρεπε να οδηγήσει σε πέναλτι και δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Παράλληλα, εξέφρασε απορίες για τη στάση του VAR, σημειώνοντας ότι σε προηγούμενη φάση υπήρξε παρέμβαση για αναβάθμιση κάρτας, κάτι που δεν συνέβη στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της IFAB, η φάση ερμηνεύεται διαφορετικά. Για να θεωρηθεί η μπάλα σε παιχνίδι μετά από ελεύθερο, πρέπει να εκτελεστεί κανονικά. Αν η μπάλα μετακινείται απλώς για το στήσιμό της, το παιχνίδι παραμένει σε διακοπή.

Στην προκειμένη περίπτωση, η επαφή του αμυντικού με την μπάλα εκτιμήθηκε ως μη αγωνιστική ενέργεια, καθώς έγινε πριν την κανονική επανέναρξη. Έτσι, δεν προέκυψε παράβαση, κάτι που εξηγεί και την απουσία καταλογισμού πέναλτι ή αποβολής.

Η φάση, πάντως, εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, με τη Μπαρτσελόνα να θεωρεί πως επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα.