Έξαλλοι Φλικ και Μπαρτσελόνα για τον τραυματισμό του Ραφίνια

Η Μπαρτσελόνα δεν κρύβει την απογοήτευσή της μετά την απώλεια του Ραφίνια λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών αγώνων, με τις εντάσεις να αυξάνονται για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της καταλανικής εφημερίδας Sport, τόσο ο προπονητής του παίκτη, Χάνσι Φλικ, όσο και ο σύλλογος είναι βαθιά δυσαρεστημένοι με τις συνθήκες που οδήγησαν στoν τραυματισμό του Βραζιλιάνου.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ο ίδιος ο τραυματισμός, αλλά όλα όσα τον περιβάλλουν, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού, του προγράμματος και της επιβάρυνσης που είχε ο Ραφίνια.

Ο Ραφίνια αναμένεται τώρα να μείνει εκτός για περίπου πέντε εβδομάδες μετά τον τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, που υπέστη ενώ εκπροσώπησε τη Βραζιλία σε φιλικό αγώνα εναντίον της Γαλλίας.