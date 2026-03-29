Έξαλλοι Φλικ και Μπαρτσελόνα για τον τραυματισμό του Ραφίνια

Σύμφωνα με δημοσίευμα της καταλανικής εφημερίδας Sport, τόσο ο προπονητής του παίκτη, Χάνσι Φλικ, όσο και ο σύλλογος είναι βαθιά δυσαρεστημένοι με τις συνθήκες που οδήγησαν στoν τραυματισμό του Βραζιλιάνου.
Το ζήτημα δεν είναι μόνο ο ίδιος ο τραυματισμός, αλλά όλα όσα τον περιβάλλουν, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού, του προγράμματος και της επιβάρυνσης που είχε ο Ραφίνια.
Ο Ραφίνια αναμένεται τώρα να μείνει εκτός για περίπου πέντε εβδομάδες μετά τον τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, που υπέστη ενώ εκπροσώπησε τη Βραζιλία σε φιλικό αγώνα εναντίον της Γαλλίας.