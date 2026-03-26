Ρόδρι: «Φυσικά και θα πήγαινα στη Ρεάλ» - Το σχόλιο για το συμβόλαιο με την Σίτι

Ο Ρόδρι δήλωσε πως θα πήγαινε πολύ ευχάριστα στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Τόνισε ότι και άλλοι παίκτες έχουν κάνει κάτι παρόμοιο με απόσταση χρόνων και πως δεν μπορείς να απορρίπτεις τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο.

Εξέφρασε πως θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ισπανία, αν και το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι λήγει το 2027 και αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να γίνουν σχετικές συζητήσεις.

Για το αν υπάρχει ενδιαφέρον από τη Ρεάλ απάντησε ότι όποιος θέλει να μιλήσει μαζί του, επικοινωνεί με τον ατζέντη του.

Τέλος, μίλησε και για τις αντιδράσεις γύρω από τη βράβευσή του με τη Χρυσή Μπάλα το 2024, λέγοντας ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον φέρουν σε αντιπαράθεση με τον Βινίσιους Τζούνιορ, παρότι ο ίδιος τον σέβεται απόλυτα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το ότι έχω παίξει για την Ατλέτικο δεν με εμποδίζει να παίξω για τη Ρεάλ. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που το έχουν κάνει. Όχι άμεσα, αλλά με διαφορά κάποιων ετών. Δεν μπορείς να απορρίψεις τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Θα ήθελα να επιστρέψω στην Ισπανία, ναι. Προφανώς», τόνισε ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι.



Όσο για το αν έχει μάθει για πιθανό ενδιαφέρον της «βασίλισσας»; «Δεν ξέρω. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, μιλά με τον ατζέντη μου», απάντησε, ενώ για το συμβόλαιό του είπε πως «… λήγει το 2027. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καθίσουμε να μιλήσουμε με τη Σίτι».



Παράλληλα, ο 29χρονος μέσος αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον ίδιο το 2024, επειδή δεν κατέληξε στον Βινίσιους. «Νομίζω ότι ήθελαν να μας φέρουν αντιμέτωπους, αλλά χωρίς λόγο. Τον σέβομαι πολύ, για όλα όσα έκανε εκείνη τη χρονιά. Άλλοι άνθρωποι, τρίτοι, είναι εκείνοι που αποφασίζουν ποιος θα κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα».