Παρακάμερα: Το δύσκολο πρώτο μέρος, τα μπράβο Ηλιόπουλου στο τέλος και το «ΑΕΚάρα φέρε μας το Κύπελλο» του κόσμου (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της χθεσινής ρεβάνς με την Τσέλιε, όπου ξεχωρίζει το... άγχος στο κακό πρώτο ημίχρονο αλλά και τα όσα έγιναν στο φινάλε στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arenα.

Όπου ο διοικητικός ηγέτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί Μάρκο Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές για την πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Conference League, την ώρα που ο κόσμος τραγουδούσε «ΑΕΚάρα φέρε μας το Κύπελλο».

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

H ΑΕΚ προκρίθηκε στα προημιτελικά του UEFA Conference League, παρά την ήττα από την Τσέλιε, αφού είχε επιβληθεί με 4-0 στον πρώτο αγώνα στη Σλοβενία. Το τελικό 0-2 είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν ένιωσε ουσιαστικά ποτέ να κινδυνεύει το εισιτήριό της για τους 8 της διοργάνωσης, αφού στο β' μέρος είχε τον έλεγχο του αγώνα, έστω και αν δεν σκόραρε.



Στο τέλος της βραδιάς, ο κόσμος αναγνώρισε την προσπάθεια της ομάδας και τη μέχρι τώρα πορεία της και οι παίκτες, με τη σειρά τους, ευχαρίστησαν τους οπαδούς που για μια ακόμα φορά γέμισαν τις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας και συμπαραστάθηκαν ως το τέλος.



Η κάμερα του AEK TV κατέγραψε τις λεπτομέρειες της βραδιάς.