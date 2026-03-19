Για τη πρόκριση με δεύτερη νίκη η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να σφραγίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Με το υπέρ της 4-0 από τον πρώτο αγώνα στη Σλοβενία, η ΑΕΚ έχει ουσιαστικά «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση απέναντι στην Τσέλιε, όμως η νίκη απόψε (19:45, CosmoteSport3HD) στην Allwyn Arena είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ζητήσει από τους παίκτες του να δείξουν σοβαρότητα και σεβασμό στον αντίπαλο, υπογραμμίζοντας ότι ακόμα τίποτα δεν έχει κριθεί.

Με νίκη, η Ένωση θα φτάσει τις 9 φέτος στην Ευρώπη και θα συγκεντρώσει βαθμούς τόσο για τη δική της κατάταξη όσο για το ranking της Ελλάδας στην UEFA και τη μάχη για τη 10η θέση. Παράλληλα, η ΑΕΚ θέλει να πανηγυρίσει με τον κόσμο της την παρουσία της σε προημιτελική φάση μετά από 28 χρόνια.

Ο Σέρβος τεχνικός θα κάνει κάποιες αλλαγές στο βασικό σχήμα και θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Ζίνι, Γκεοργκίεφ και Κουτέσα. Στην Τσέλιε στοχεύουν σε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, αν και όπως δήλωσε ο νέος προπονητής της Βίτορ Καμπέλος, όλα μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Βίντα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Γιόβιτς.

Τσέλιε: Λέμπαν, Τουτισκίνα, Νιέτο, Χρκα, Κάρνιτσνικ, Πράνιτς, Σέσλαρ, Κβέσιτς, Ιοσίφοφ, Αβντίλι, Κούτσις.

