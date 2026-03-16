ΑΕΚ: Δεν παίζει με Κηφισιά ο Πένραϊς – Οκτώ παίκτες στο όριο

Κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε χθες στο Περιστέρι ο Τζέιμς Πένραϊς και θα χάσει το ματς της ΑΕΚ με την Κηφισιά.

Κίτρινη κάρτα δέχτηκε χθες στο Περιστέρι ο Τζέιμς Πένραϊς και ο μπακ της ΑΕΚ θα χάσει το επόμενο ματς με την Κηφισιά. Στο ίδιο παιχνιδι έχει δηλωθεί να εκτίσει τιμωρία και ο Ράζβαν Μαρίν.

Ο… κίτρινος πυρετός καλά κρατεί στην ΑΕΚ, καθώς οκτώ παίκτες βρίσκονται στο όριο κι αν δεχτούν κάρτα την τελευταία αγωνιστική, θα χάσουν την πρεμιέρα των play offs. Ο λόγος για τους Στρακόσα, Ρέλβας, Πήλιο, Πινέδα, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα και Βάργκα.

Οι κάρτες μηδενίζονται στα play offs και αν κάποιος παίκτης σε αυτά συμπληρώσει τέσσερις κίτρινες, τότε απουσιάζει αυτόματα από το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του, χωρίς δικαίωμα επιλογής. Αν, δηλαδή, κάποιος παίκτης πάρει από μία κίτρινη κάρτα και στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές των play offs, θα λείψει αναγκαστικά από την πέμπτη.

