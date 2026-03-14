Πάρτι ανόδου στο Καυτανζόγλειο, «τελικός» στη Χρυσούπολη

Μέσα σε γιορτινό κλίμα στο Καυτανζόγλειο ο Ηρακλής υποδέχεται τη Νίκη Βόλου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League 2, συνδυάζοντας την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία έχοντας κατακτήσει την άνοδο από τον Α’ Όμιλο.

Παρά το ότι ο Ηρακλής έχει εξασφαλίσει την άνοδο, δε δείχνει διατεθειμένος να... αφήσει το πόδι από το γκάζι. Το κατάλαβε καλά κι ο Αστέρας Τρίπολης Β’, με την ομάδα του Γιώργου Πετράκη να κερδίζει με 2-0 στο ΔΑΚ Άργους, για την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα ματς. Επόμενο παιχνίδι αυτό με τη Νίκη Βόλου, με τους Θεσσαλούς να έρχονται από την νίκη γοήτρου επί της Αναγέννησης Καρδίτσας - πρώτη στο μίνι πρωτάθλημα. Η ΑΣΑ του Δημήτρη Σπανού περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης Β’ θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις έπειτα από την παταγώδη αποτυχία στη διαδικασία των Play Off.

Στα Play Out, το πιο κομβικό παιχνίδι φαντάζει να είναι αυτό του Νέστου με την Καβάλα στη Χρυσούπολη. Λίγα χιλιόμετρα χωρίζουν τις δυο ομάδες που είναι ισόβαθμες, αλλά μόνο μία - μαζί με τον ΠΑΟΚ Β’ καθώς φαίνεται - θα εξασφαλίσει την παραμονή. Αήττητος ο Νέστος στο μίνι πρωτάθλημα, αήττητος κι ο ΑΟΚ στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Γειτονικό ντέρμπι (και) στην Ευκαρπία με τον Μακεδονικό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β’. Οι «πράσινοι» έδειξαν σημάδια ζωής, εσχάτως, αλλά η σωτηρία απέχει πολλούς βαθμούς. Τους οποίους έχουν οι «ασπρόμαυροι» που εμφανίζονται σταθεροί και σκοράρουν με ευκολία.

Ακριβώς, δηλαδή, το αντίθετο με Καμπανιακό και ΠΑΣ Γιάννινα που τίθενται αντιμέτωποι στη Χαλάστρα. Οι Θεσσαλονικείς πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο στο μίνι πρωτάθλημα και η προ ημερών ήττα τους από τον Μακεδονικό ήταν - μάλλον - ταφόπλακα στις ελπίδες για παραμονή. Ο «Άγιαξ της Ηπείρου», από την άλλη, πνιγμένος στα εσωτερικά και οικονομικά προβλήματα, μοιάζει ανήμπορος να βγάλει αντίδραση. Ειδικά μακριά από τα Γιάννινα, οι επιδόσεις είναι απογοητευτικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των Play Off και Play Out:

Α' Όμιλος

Play Off

15:00 Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Τρίπολης Β SPORTAL.GR

15:00 Καυτανζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακλής - Νίκη Βόλου ACTION 24



Play Out

15:00 Μακεδονικού, Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β ATHLETIKO.GR

15:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα SPORTAL.GR

15:00 Καμπανιακού, Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα MEGA NEWS

