Πρόστιμο στον Ρόδρι για σχόλια κατά της διαιτησίας στο ματς με την Τότεναμ

H αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) ανακοίνωσε (9/3) την επιβολή προστίμου 80.000 λιρών, στο μέσο της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, ο οποίος επίσης έλαβε προειδοποίηση για τη συμπεριφορά του, για σχόλια που έκανε στα μέσα ενημέρωσης μετά την ισοπαλία 2-2 της ομάδας του με την Τότεναμ στην Premier League.

Ο 29χρονος διεθνής Ισπανός εκνευρίστηκε όταν το γκολ του Ντόμινικ Σολάνκε μέτρησε, παρά το γεγονός ότι ο επιθετικός των Σπερς φάνηκε να κλωτσάει το πίσω μέρος του ποδιού του κεντρικού αμυντικού της Σίτι, Μαρκ Γκουέχι.

Το περιστατικό εξετάστηκε από το VAR, που έκρινε ότι δεν είχε διαπραχθεί φάουλ.

«Υποστηρίχθηκε ότι ο μέσος ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο κατά τη διάρκεια συνέντευξης στα μέσα ενημέρωσης μετά τον αγώνα, κάνοντας σχόλια που υπονοούν προκατάληψη ή/και αμφισβητούν την ακεραιότητα ενός διαιτητή αγώνα ή/και των διαιτητών αγώνα», ανέφερε η FA σε ανακοίνωσή της.

Ο Ρόδρι, ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» του 2024, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον διαιτητή Ρόμπερτ Τζόουνς μετά τον αγώνα.

«Ξέρω ότι κερδίσαμε πάρα πολλά και ο κόσμος δεν θέλει να κερδίσουμε, αλλά ο διαιτητής πρέπει να είναι ουδέτερος», είπε. «Δεν είναι δίκαιο επειδή δουλεύουμε τόσο σκληρά», πρόσθεσε.

Η Μάντσεστερ Σίτι, βρίσκεται στη δεύτερη θέση, βρίσκεται πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ με επτά βαθμούς διαφορά, αλλά με έναν αγώνα λιγότερο.