ΠΑΟΚ: Χάνει ένα ματς λόγω καρτών ο Ιβανούσετς

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να χάσει ένα από τα τρία παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση της regular season της Super League.

Ο Λούκα Ιβανούσετς που επέστρεψε πρόσφατα στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του, αντίκρισε κίτρινη κάρτα στην εξ αναβολής αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά και συμπλήρωσε τρεις στο πρωτάθλημα της Super League.

Έτσι, στον Κροάτη μεσοεπιθετικό θα επιβληθεί αυτόματα τιμωρία μιας αγωνιστικής που θα αναγκαστεί να εκτίσει σε ένα από τα τρία ματς που απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Για τον ΠΑΟΚ ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Ολυμπιακό (εκτός), Λεβαδειακό (εντός) και Βόλο (εκτός).