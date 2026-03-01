Γρηγορίου: «Τα παιδιά προσπάθησαν και δεν το παράτησαν»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής του Άρη στην flash interview.

"Σήμερα προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας, προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση στο επιθετικό κομμάτι, να δώσουμε τα στατιστικά μας στην κατοχή της μπάλας. Το πρώτο γκολ μας πάγωσε και επηρέασε την προσπάθεια μας. Στη συνέχεια βγάλαμε αντίδραση, είχαμε ένα δοκάρι και δεν ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε πριν το ημίχρονο.

Στην ανάπαυλα είπαμε πως θα προσπαθήσουμε να ρισκάρουμε. Δεχθήκαμε και 2ο γκολ, όμως τα παιδιά δεν το παράτησαν. Το 2-1 μας ξαναέβαλε στο ματς, αλλά, ενώ δεν μιλάω γενικά για διαιτησίες θέλω να πω πως το τρίτο γκολ θέλω να το ξαναδώ, ενώ το πέναλτι πάνω στον Αλφαρέλα κατά την γνώμη μου ήταν 100%. Κρατάω οτι προσπαθήσαν τα παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία και από το επόμενο παιχνίδι να επανέλθουμε στις νίκες. Ψηλά το κεφάλι. Ο Άρης δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο από αυτό. Πρέπει όμως να το συνδυάσουμε και με θετικά αποτελέσματα. "