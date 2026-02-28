Αναστασίου: «Έπρεπε να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία»

Ο Γιάννης Αναστασίου στάθηκε στις ευκαιρίες των παικτών του και το χαμένο πέναλτι.

Ο Παναιτωλικός γνώρισε την ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμ,ητο με 1-0 αν και είχε ευκαιρίες για να σκοράρει μεταξύ των οποίων και ένα πέναλτι.

Στις φάσεις που έκαναν οι παίκτες του αλλά δεν σκόραραν στάθηκε ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του.

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού τόνισε.

«Δεν είχαμε το γκολ. Ήμασταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες, είχαμε τον έλεγχο, μια ανόητη στιγμή, κάναμε ένα χαζό φάουλ και δεχθήκαμε το γκολ. Ελέγξαμε όλο το παιχνίδι αλλά στο ποδόσφαιρο αν δεν βάλεις γκολ δεν παίρνεις τίποτα. Για μένα σήμερα θα έπρεπε να πάρουμε μίνιμουμ τον βαθμό της ισοπαλίας, η ομάδα έδειξε ότι έχει την ποιότητα, την ικανότητα αλλά μας έλειψε το καθαρό μυαλό στην τελική φάση.

Όταν χάνεις το τρίτο πέναλτι την περίοδο που είμαι εγώ στην ομάδα είναι ένα πρόβλημα, προσπαθούμε να βρούμε λύση αλλά όταν φτάνει εκείνη η στιγμή δεν τελειώνουμε τις φάσεις όπως πρέπει».