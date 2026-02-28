Η Χαρτς λύγισε την Αμπερντίν και συνεχίζει ακάθεκτη για τον τίτλο

Ασταμάτητη δείχνει η Χαρτς στη φετινή σεζόν, αφού επικράτησε 1-0 της Αμπερντίν για την 29η αγωνιστική και παραμένει σε τροχιά κατάκτησης του πρώτου της πρωταθλήματος μετά από 66 χρόνια.

Η ομάδα του Εδιμβούργου εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με «χρυσό» σκόρερ τον Κλαούντιο Μπράγκα στο 28ο λεπτό πήρε ακόμη ένα πολύτιμο τρίποντο.

Με τη νίκη αυτή, η Χαρτς αύξησε τη διαφορά της στους επτά βαθμούς από τη Ρέιντζερς (με ένα παιχνίδι περισσότερο) και στους εννέα από τη Σέλτικ (με δύο αγώνες περισσότερα).

Ρέιντζερς και Σέλτικ κοντράρονται μεταξύ τους την Κυριακή (01/03) στο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας, κάτι που σημαίνει πως μία από τις δύο θα έχει βαθμολογικές απώλειες, κάτι που ενδέχεται να ευνοήσει ακόμη περισσότερο τη Χαρτς.

Στον αγώνα αγωνίστηκε ως βασικός και ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, ο οποίος παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 84ο λεπτό, όταν και βγήκε ως αλλαγή.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28/02

Φόλκερκ – Κιλμάρνοκ 5-1

Λίβινγκστον – Σεντ Μίρεν 1-1

Μάδεργουελ – Νταντί Γιουνάιτεντ 2-0

Νταντί – Χιμπέρνιαν 3-3

Χαρτς – Αμπερντίν 1-0

Κυριακή 01/03

Ρέιντζερς – Σέλτικ (14:00)