Τσέχος ρεπόρτερ στο SDNA: «Περιμένω κλειστό ματς, αλλά θα προκριθεί η Πλζεν»

Ο Τσέχος ρεπόρτερ Τόμας Ντάνιτσεκ του czechfooty μίλησε στο SDNA για την αποψινή ρεβάνς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Πλζεν ενώ αναφέρθηκε και στο αήττητο σερί της ομάδας του Μάρτιν Χίσκι στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει ζωντανός μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο και ελπίζει με βάση την βελτιωμένη εικόνα του, το τελευταίο διάστημα, αλλά και την φόρμα του Τεττέη πως θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης.



Ο Τσέχος δημοσιογράφος, Τόμας Ντάνιτσεκ μιλώντας στο SDNA χαρακτήρισε την Πλζεν ως φαβορί για την πρόκριση, ενώ στάθηκε και στο γεγονός πως αποψινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού παραμένει αήττητη από τη League Phase της διοργάνωσης.

«Η Πλζεν μετά την ισοπαλία 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο πρέπει πλέον να θεωρείται ελαφρώς φαβορί. Διαθέτει έναν προπονητή που δεν υποτιμά καθόλου την προετοιμασία ενός αγώνα, καταρτίζοντας πάντα την ενδεκάδα με βάση τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου.

Η Πλζεν παραμείνει αήττητη φέτος στο Europa League κάτι που ασφαλώς δεν περνά απαρατήρητο. Να σημειώσουμε ότι αυτό το έχει καταφέρει υπό τρεις διαφορετικούς προπονητές. Είναι δυνατή στην Ευρώπη από τη σεζόν 2023/24».



Ο Ντάνισεκ σχολίασε και τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της Πλζεν.

«Το καλοκαίρι, οι αποχωρήσεις των Σουλτς και Κάλβαχ ήταν τεράστιες. Ειδικά ο Σουλτς, πλέον είναι το αγαπημένο παιδί της Λυών. Όμως αυτόν τον χειμώνα ενισχύθηκαν αρκετά καλά και δείχνουν να αποκτούν χημεία το τελευταίο διάστημα».

Όσον αφορά τη θέση της Πλζεν στο πρωτάθλημα και το αν το Europa League αποτελεί βασική προτεραιότητα, ο Τσέχος δημιοσιογράφος τόνισε:

«Αυτή τη στιγμή η Πλζεν βρίσκεται στην 4η θέση του πρωταθλήματος. Το Europa League είναι προτεραιότητα. Έχασαν μεγάλη ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο να νικήσουν την Σπάρτα Πράγας που βρίσκεται στη δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας, χάνοντας μάλιστα και πέναλτι σε ένα ματς όπου ήταν ξεκάθαρα ανώτεροι.



Ο προπονητής της ομάδας, Μάρτιν Χίσκι παρά το ισόπαλο αποτέλεσμα δήλωσε πως οι παίκτες του πραγματοποίησαν “τέλεια εμφάνιση”. Η φιλοδοξία τους παραμένει η 2η θέση ή στη χειρότερη περίπτωση η 3η».

Κλείνοντας, έκανε την πρόβλεψη του για την αποψινή αναμέτρηση:

«Περιμένω ένα κλειστό παιχνίδι, 1-0 ή 2-1».