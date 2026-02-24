Η ΑΕΚ έχει ζητήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον Βόλο και ο κόσμος της ετοιμάζει «απόβαση» στο Πανθεσσαλικό! 

Πανικός επικρατεί στον κόσμο της ΑΕΚ εν όψει του Κυριακάτικου αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό με τη ζήτηση για τα εισιτήρια να είναι τεράστια!

Οι Ενωσίτες ετοιμάζουν κυριολεκτικά «απόβαση» στην Μαγνησία, ενώ δείγμα της ζήτησης που υπάρχει είναι ότι εξ αρχής, η ΠΑΕ ΑΕΚ επίσημα έχει ζητήσει να πάρει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, που θα είναι σίγουρα πάνω από 10 χιλιάδες. Προφανώς, αναλόγως με τη διάθεση και την πώληση, θα φανεί πόσο πιο πάνω μπορεί να πάει ο αριθμός.

Από εκεί και πέρα νωρίτερα διαβάσατε ότι ο Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις τιμές πώλησης των εισιτηρίων αλλά και τους τρόπους διάθεσης. Λίγο αργότερα η ΠΑΕ ΑΕΚ με δική της ανακοίνωση, γνωστοποίησε πως ξεκίνησε η διάθεση ΚΑΙ για τον κόσμο της, με όλες τις λεπτομέρειες.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και στόχος είναι να διατηρηθεί εκεί πανηγυρίζοντας άλλη μια νίκη την προσεχή Κυριακή απέναντι στον Βόλο σε ένα Πανθεσσαλικό όπως φαίνεται κατακίτρινο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου για τα εισιτήρια:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26, με αντίπαλο τον Βόλο ΝΠΣ, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου (17:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.



Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα γίνουν μόνο διαδικτυακά και η τιμή τους είναι 20 ευρώ για το Βόρειο Πέταλο και 30 ευρώ για τα Ανατολικά Διαζώματα. Οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσα από τα ακόλουθα links:



Για το Βόρειο Πέταλο πατήστε ΕΔΩ.



Για τα Ανατολικά Διαζώματα πατήστε ΕΔΩ.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.



Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.