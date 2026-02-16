Η αυτοθυσία του Μεϊτέ: «Παίζει με ενέσεις», η αποκάλυψη δια στόματος Λουτσέσκου

Νοκ άουτ βγήκε ο Σουαλιό Μεϊτέ από τη «μάχη» με την ΑΕΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αποκαλύπτει πως ο Γάλλος παίζει με ενέσεις, καθώς «κουβαλά» ένα πρόβλημα...

Υπερπολύτιμος. Προ ημερών, διαβάσατε μέσα από το SDNA, πως στα δύο τρίτα σχεδόν των φετινών αγώνων, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να στερηθεί την παρουσία του Σουαλιό Μεϊτέ ούτε λεπτό.

Πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ο Μεϊτέ μετρούσε 2.870 αγωνιστικά λεπτά. Σε σύνολο 39 αγώνων, είχε παίξει στους 35. Αυτό σημαίνει ότι έλειψε μόλις από τέσσερις αναμετρήσεις. Σε 26 από τα 39 παιχνίδια έβγαλε ολόκληρο το 90λεπτο. Μόλις 2 φορές ήρθε από τον πάγκο και μόλις 7 φορές αντικαταστάθηκε...

Στο «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χωρίς τον θηριώδη χαφ στη σύνθεσή του δεδομένου πως αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στο ισχίο και κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί ενόψει της ρεβάνς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας. Η απόλυτη επανεμφάνιση. Κυρίαρχος, κομβικός, ουσιαστικός.

Εξ αρχής όμως ήταν σαφές πως ο Γάλλος ήταν σε καθεστώς διαχείρισης από το τεχνικό επιτελείο δεδομένης της επιβάρυνσης που «κουβαλούσε». Πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ο Μεϊτέ αισθανόταν καλά και πάρθηκε η απόφαση να αγωνιστεί κανονικά στο ντέρμπι.

Το γεγονός όμως ότι δέχθηκε ένα χτύπημα, σε ένα ματς που χώλαινε λόγω των ενοχλήσεων που προϋπήρχαν, έφεραν την αναγκαστική αλλαγή του, με την επίσημη ενημέρωση να αναφέρει πως έχει ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Περισσότερο «φως» έριξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποκάλυψε πως ο έμπειρος μέσος παίζει με ενέσεις, ενδεικτικό της αυτοθυσίας του Γάλλου το τελευταίο διάστημα, φωνάζοντας εμφατικά παρών στα σερί παιχνίδια: «Ο Μεϊτέ έχει πρόβλημα που κουβαλάει καιρό, παίζει με ενέσεις, κάτι που έχει έρθει από την υπερφόρτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός.

Με αυτά τα δεδομένα, αντιλαμβάνεται κανείς πως δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για τον Γάλλο ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης, σε κάθε περίπτωσή όμως καλύτερη εικόνα θα υπάρχει τις επόμενες ημέρες...