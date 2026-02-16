Αποκαλυπτική Μαρία Γκοντσαρόβα: «Ο Σαββίδης άλλαξε την ιστορία του ΠΑΟΚ - Αυτά είναι τα επόμενα σχέδιά μας!»

Ανοιχτά χαρτιά (και) από την CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσαρόβα, στο ντοκιμαντέρ του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, μιλώντας για πρώτη φορά για την ενασχόλησή της με τον Δικέφαλο, τον Ιβάν Σαββίδη αλλά και τα επόμενα σχέδια των ασπρόμαυρων.

Μιλάει σπάνια. Για την ακρίβεια σχεδόν ποτέ, αν και ασχολείται με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία 13 χρόνια. Τότε ξεκίνησε η ασπρόμαυρη διαδρομή της: «Η είσοδός μου στον κόσμο του ποδοσφαίρου ήρθε από τύχη, από το χέρι του Θεού, χωρίς να έχω πραγματικές προσδοκίες. Τότε εργαζόμουν σε άλλη δραστηριότητα του Ιβάν Σαββίδη και ήρθα εδώ για να ασχοληθώ με τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι η μεγαλύτερη αδρεναλίνη, η μεγαλύτερη χαρά αλλά και η μεγαλύτερη απογοήτευση ταυτόχρονα».

Πώς θα περιέγραφε τη σχέση της με τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη; «Αυτός ο σύλλογος είναι πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, ίσως τα πιο δυνατά συναισθήματα που έχω νιώσει ποτέ. Είναι τα πάντα: η δουλειά σου, οι φίλοι σου, η ζωή σου».

Σε αυτά τα 13 χρόνια, οι συγκινήσεις ήταν πολλές. Αν όμως έπρεπε να ξεχωρίσει, τι θα επέλεγε; «Ήταν ένα πολύ σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, στο πρωτάθλημα του 2019. Κερδίσαμε 3-1 και είδα τη φωτογραφία ενός άνδρα, περίπου 50 ετών, με το πρόσωπο γεμάτο δάκρυα. Είχε περιμένει εκείνη τη στιγμή 34 χρόνια. Με συγκίνησε βαθιά».

Η δεύτερη στιγμή είναι το πρωτάθλημα του 2024: «Δεν είχαμε επιλογή, έπρεπε να κερδίσουμε τον Άρης Θεσσαλονίκης για να γίνουμε πρωταθλητές. Ένα ντέρμπι με τον μεγαλύτερο τοπικό μας αντίπαλο. Εκείνες τις ώρες όλη η πόλη έπαιρνε… ηρεμιστικά από την αγωνία, και άκουγα ιστορίες για φιλάθλους που από την ένταση δεν μπορούσαν ούτε να δουν το παιχνίδι στην τηλεόραση και έφευγαν για να το ακούσουν στο ραδιόφωνο».

Τα χρόνια από το 2012 και μετά είναι τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Τι λέει όμως η ίδια; «Ο Ιβάν Σαββίδης άλλαξε την ιστορία του συλλόγου. Με τη δική του καθοδήγηση, την εμπιστοσύνη, την επιμονή και την αποφασιστικότητά του πετυχαίνουμε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Και οι βασικοί άνθρωποι μέσα στον σύλλογο παρέμειναν οι ίδιοι. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η ισορροπία, η ομαδική δουλειά, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αφοσίωση αποτελούν τη σταθερή βάση για την επιτυχία του ΠΑΟΚ».

Ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει ήδη το αύριο, με βασικούς άξονες το νέο προπονητικό κέντρο και την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημιών: «Το όνειρό μου είναι οι φίλαθλοι να ξέρουν ότι αυτός ο σύλλογος γίνεται συνεχώς καλύτερος και να έχουν πραγματική εμπιστοσύνη στο μέλλον. Το μέλλον αποτελείται από πολλούς παράγοντες: επιτυχίες στο γήπεδο, οικονομική ισχύ, αλλά και κατάλληλες υποδομές. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που σε κάνουν να νιώθεις πως κάτι που αγαπάς θα διαρκέσει για πάντα, θα βελτιώνεται και θα πετυχαίνει. Αυτός είναι ο στόχος μας.

Ήμασταν η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που αντιλήφθηκε τη σημασία της επένδυσης στις ακαδημίες, στην ανάπτυξη και στήριξη των νέων. Διαθέτουμε μια μεγάλη ακαδημία με πολλά ονόματα που ήδη έχουν διακριθεί, στην Ελλάδα αλλά και σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε εμάς, ένας νεαρός, όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μπορεί να κρίνει ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό δημιουργεί έναν ιδιαίτερο δεσμό και δυνατά συναισθήματα. Κατανοούμε τη σημασία αυτής της διαδικασίας και θα κάνουμε τα πάντα για να τη στηρίξουμε».

Όπως σημειώνει, η ομάδα προχωρά σε αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα: «Θα βελτιώσουμε κάθε πτυχή του συστήματος των ακαδημιών, από το προσωπικό έως τις υποδομές, και θα ολοκληρώσουμε το νέο προπονητικό κέντρο. Δεν είναι πια απλώς ένα σχέδιο, είναι ήδη σε εξέλιξη. Έχουμε ολοκληρώσει το master plan και έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες για ένα σύγχρονο, διευρυμένο προπονητικό κέντρο που θα φιλοξενεί την πρώτη ομάδα, τη δεύτερη, αλλά και τα τμήματα Κ15, Κ17 και Κ19. Αυτό είναι το άμεσο μέλλον».

Ο ΠΑΟΚ, όπως καταλήγει η Μαρία Γκοντσαρόβα, δεν σκοπεύει να σταματήσει να εξελίσσεται και να κρατά ζωντανό το όνειρο των φιλάθλων του. «Συνεχίζουμε μπροστά, με στόχο την πρόοδο και τη διάρκεια».



