Μεϊτέ: «Είμαι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ, υπάρχει μία αίσθηση ηρεμίας»

Με περισσότερες από 100 εμφανίσεις στην Ιταλία, ο Σουαλιό Μεϊτέ δεν θα μπορούσε να λείπει από το ντοκιμαντέρ του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο που είναι αφιερωμένο στον ΠΑΟΚ - Οι ατάκες του Γάλλου χαφ για την αίσθηση ηρεμίας στον Δικέφαλο, οι αναμνήσεις από την Ιταλία και οι σκέψεις για... ράπερ.

Σκεφτείτε για μια στιγμή τον αγαπημένο σας υπερήρωα. Μπορεί να έχουν μια κάπα, για τον Σουαλιό Μεϊτέ όμως δεν έχει υπερδυνάμεις, γιατί πολύ απλά είναι ο πατέρας του: «Θεωρώ τον πατέρα μου ήρωα. Αν είμαι εδώ τώρα, είναι χάρη σε αυτόν. Πάντα μου έδειχνε πως είναι να έχεις υπομονή και ηθική: όταν ήμουν μικρός, μου έλεγε πάντα να πιστεύω στον εαυτό μου», είπε αρχικά ο Μεϊτέ ντοκιμαντέρ «ΠΑΟΚ, όπου ο πολιτισμός συναντά το πάθος».

Πώς μπήκε ο ΠΑΟΚ στη ζωή του όμως; «Εδώ στη Θεσσαλονίκη, η υποστήριξη είναι απίστευτη. Επέλεξα να έρθω εδώ επειδή ήθελα να δοκιμάσω μια νέα εμπειρία. Η οικογένειά μου και εγώ είμαστε χαρούμενοι, οι άνθρωποι είναι απίστευτα ζεστοί. Υπάρχει μια αίσθηση ηρεμίας», τόνισε ο Μεϊτέ και στην συνέχεια πρόσθεσε: «Το να έχεις ένα παιδί αλλάζει τη ζωή σου. Από κάθε άποψη. Καταλαβαίνεις πραγματικά τη σημασία των πραγμάτων».

Η Ιταλία εξακολουθεί να είναι παρούσα στις αναμνήσεις του Μεϊτέ. Ανάμεσα στις περισσότερες από 100 εμφανίσεις του για την Τορίνο, τη Μίλαν και την Κρεμονέζε, υπάρχει μια ιστορία που θυμάται σήμερα με ένα χαμόγελο: «Όταν έφτασα στη Serie A, νόμιζα ότι ήμουν έτοιμος. Ήμουν σε μια καλοκαιρινή απομόνωση με την Τορίνο και μιλούσα στον Μπαζέλι: "Είμαι έτοιμος, η Ιταλία δεν είναι σαν τη Γαλλία", του είπα. Μετά από 2-3 ημέρες προπόνησης, ήμουν στο τραπέζι θεραπείας επειδή δεν μπορούσα να τρέξω άλλο!Στην Ιταλία, έμαθα πολλά για την τακτική. Από αυτή την άποψη, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Και από σωματικής άποψης, είναι απαράμιλλο: Δεν περίμενα τόσο πολύ τρέξιμο» .

Γνωρίζοντας ότι έχει γίνει βασικό πρόσωπο για τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε για το πέρασμα του από την Μίλαν και για την συνεργασία του με τον Στέφανο Πιόλι: «Ο Πιόλι είχε πίστη σε μένα. Είναι καλός άνθρωπος. Είχε έναν τρόπο παιχνιδιού που ήταν τέλειος για τα χαρακτηριστικά μου. Αλλά απογοητεύτηκα από τον εαυτό μου, γιατί ήξερα ότι θα μπορούσα να είχα δείξει περισσότερα στη Μίλαν».

Μάλιστα, αποκάλυψε και το τι θα ακολουθούσε επαγγελματικά, αν δεν πήγαινε προς το ποδόσφαιρο με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Αν δεν ήμουν ποδοσφαιριστής, θα ήθελα να γίνω ράπερ. Ένα καλλιτεχνικό όνομα; Πικάσο. Ευτυχώς, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Δεν μπορώ να τραγουδήσω! (σ.σ. γελάει).

