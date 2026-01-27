Χάνει... τελικούς ο Τσιριβέγια: Εκτός στο Κύπελλο με ΠΑΟΚ, πλέι οφ Γιουρόπα και Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια που υπάρχουν στο πρόγραμμά του έως τα μέσα Μαρτίου.

Πολύ άσχημα τα νέα των εξετάσεων του Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος υπέστη βαριά θλάση στη γάμπα στον αγώνα με τον Ατρόμητο και η επιστροφή του στη δράση εκτιμάται μετά από περίπου 1,5 μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ξανά διαθέσιμος για τον Ράφα Μπενίτεθ περί τα μέσα Μαρτίου και θα απουσιάσει από μία σειρά ιδιαίτερα κρίσιμων αναμετρήσεων για το Τριφύλλι.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στις 4 και 11 Φεβρουαρίου, τα δύο ευρωπαϊκά ματς για τα πλέι οφ του Europa League στις 19 και 26 Φεβρουαρίου, το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στις 8 Φεβρουαρίου στο Φάληρο, ο εντός έδρας αγώνας με τον Άρη (1/3), αλλά -πιθανότατα- και εκείνος στη Λιβαδειά (8/3) που ενδέχεται να κρίνει πολλά στη μάχη της τετράδας.

Από εκεί και πέρα, αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στους "16" του Europa League, πιθανότατα θα χάσει τον πρώτο αγώνα (12/3) και θα κάνει αγώνα δρόμου για τη ρεβάνς (19/3).