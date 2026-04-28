Πλιάτσικας: «Η κατάθλιψη στη Γερμανία και το “όχι” στον Νόιερ»

Συνέντευξη έδωσε ο Βασίλης Πλιάτσικας και μεταξύ άλλων μίλησε για την κατάθλιψη που πέρασε στη Γερμανία

Ο Βασίλης Πλιάτσικας, σε συνέντευξή του στο vidcast Offside Stories, μίλησε χωρίς περιστροφές για μια περίοδο που, όπως παραδέχεται, τον σημάδεψε.

Στα χρόνια του στη Γερμανία, σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου, αποκάλυψε πως βίωνε κατάθλιψη, επιλέγοντας να απομονωθεί και να μείνει ουσιαστικά έξω από την ίδια του την καθημερινότητα.

Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και όταν ο Manuel Neuer του πρότεινε να βγουν για έναν καφέ, εκείνος προτιμούσε να μένει μέσα. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι αυτή η στάση αποτέλεσε ένα καθοριστικό λάθος, που του στοίχισε τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.