Ο Βρούτσης ανακοίνωσε την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη Νάουσα της Πάρου (pic)

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επισκέφτηκε το νησί συνοδευόμενος από τους Φάνη Χριστοδούλου, Πύρρο Δήμα, Κώστα Χαλκιά, Νίκο Γέμελο, και την Μαρία Πολύζου.

Το γήπεδο ποδοσφαίρου 11χ11 με προϋπολογισμό 1.6 εκατ. ευρώ στο Αγροκήπιο της Νάουσας, συγχρηματοδοτείται από το δήμο Πάρου και το υπουργείο Αθλτισμού κατά 50% ενώ όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στα socia media υλοποιείται ήδη η κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου στην Παροικιά, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού, ύψους 2.950.000 ευρώ.

Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση:

ΜΕ ΕΡΓΑ 3.750.000€ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η Πάρος, οι ξεχασμένες Κυκλάδες μας, μπαίνουν δυναμικά στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδας με σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες αθλητικές εγκαταστάσεις!

Στη Νάουσα της Πάρου, σε μια κατάμεστη αίθουσα από συμπατριώτες, που μου έδωσαν δύναμη με την αθρόα συμμετοχή τους, παρουσίασα τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Αθλητισμού και ανακοίνωσα τη συγχρηματοδότηση, μαζί με τον Δήμο Πάρου, κατά 50% (800.000€) της κατασκευής Γηπέδου Ποδοσφαίρου 11x11 στο Αγροκήπιο Νάουσας.

Παράλληλα υλοποιείται ήδη η κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου στην Παροικιά, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού, ύψους 2.950.000€

Με την παρουσία τους με τίμησαν πέντε κορυφαίες προσωπικότητες του Αθλητισμού, που αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας:

Ο τετράκις Ολυμπιονίκης στην άρση βαρών, Πύρρος Δήμας

Ο Ολυμπιονίκης και Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, Φάνης Χριστοδούλου

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2004 στο ποδόσφαιρο, Κώστας Χαλκιάς

Ο διακεκριμένος προπονητής κολύμβησης, Νίκος Γέμελος

Η Olympian του Μαραθωνίου, Μαρία Πολύζου

Ευχαριστώ θερμά τον Έπαρχο Πάρου-Αντιπάρου, Βαζαίο Πετρόπουλο, τον Δήμαρχο Πάρου, Κωνσταντίνο Μπιζά, τον πρώην Δήμαρχο Πάρου, Μάρκο Κωβαίο, τον Πρόεδρο της ΕΠΣ Κυκλάδων Ρένο Φρέρη, τον Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Κυκλάδων, Στάθη Μπαρμπούνη, τους αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους. αλλά και όλα τα αθλητικά σωματεία, προπονητές, αθλητές και κατοίκους που έδωσαν το παρών.

Ευχαριστώ τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτισσες για την διαχρονική και δυναμική εμπιστοσύνη στο έργο μου 🇬🇷 Κάνουμε τον ελληνικό αθλητισμό πιο δυνατό, πιο σύγχρονο και πιο κοντά σε κάθε πολίτη, με μεταρρυθμίσεις και 500 αθλητικά έργα που ήδη υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα

E-Kouros 2025 - ΠΑΡΟΣ

-Σωματεία: 7

-Αθλήματα: 8

-Αθλητές/τριες: 852

-Προπονητές/τριες: 17