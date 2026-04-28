Σκαριόλο: «Είμαστε σε καλή φόρμα, γνωρίζουμε τα εμπόδια, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ με την Χάποελ για το Game 1 των play-off στάθηκε στην καλή φόρμα της ομάδας του και στα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πως προσεγγίζει η Ρεάλ Μαδρίτης τα πλέι οφ; «Είμαστε σε καλή φόρμα, γνωρίζουμε τα εμπόδια, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε υπερβολικά σίγουροι, αλλά μπορούμε να παίξουμε σπουδαίο ομαδικό μπάσκετ, όπως έχουμε κάνει τους τελευταίους τέσσερις ή πέντε μήνες».

Για τους φίλους της ομάδας: «Θέλω να επαναλάβω την έκκλησή μου προς τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας να γεμίσουν το γήπεδο όσο το δυνατόν περισσότερο, επειδή αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή της σεζόν. Είναι απαραίτητο οι παίκτες να νιώσουν αυτή την υποστήριξη μετά από μια εξαιρετική εντός έδρας σεζόν στην EuroLeague. Θα υπάρξουν προκλήσεις λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου του αντιπάλου, ο οποίος θα μας πιέσει για όλα τα 40 λεπτά».

Για το αν θα προτιμούσατε έναν διαφορετικό αντίπαλο δεδομένων των συνθηκών; «Είμαι πολύ ρεαλιστής. Δεν έχει νόημα να κοιτάμε πίσω. Φτάνοντας στην 8άδα μετά από μια σεζόν σαν κι αυτή με έναν μεγάλο αριθμό ομάδων υψηλού επιπέδου και υψηλής επένδυσης, με 38 αγώνες. Πολλές θέσεις κρίθηκαν από μία ή δύο μόνο νίκες. Οι οκτώ ομάδες που τα κατάφεραν είναι όλες εξαιρετικές».

Για την Χάποελ: «Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που, αν την αμύνεσαι κανονικά, με το ταλέντο που έχει στο σκοράρισμα, την ικανότητά της να παίζει ένας εναντίον ενός και το pick & roll της, πιθανότατα δεν θα έχεις καμία πιθανότητα να κερδίσεις. Χρειάζεσαι μια εξαιρετική άμυνα απέναντι σε εκείνες τις ενέργειες όπου διαπρέπουν».