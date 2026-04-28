Παρί και Μπάγερν «αγνοούν» την ισοπαλία!

Οι Παριζιάνοι και οι Βαυαροί ετοιμάζονται για «πρόωρους τελικούς» στα ημιτελικά του Champions League (28/4, 22:00).

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου είναι το πρώτο ζευγάρι στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σε 16 συναντήσεις δεν έχει σημειωθεί ισοπαλία, καθώς οι Βαυαροί έχουν εννέα (9) νίκες έναντι επτά (7) των Παριζιάνων με γκολ 21-18.

Αναλυτικά, η προϊστορία των δυο ομάδων:

Όμιλοι Champions League / Παρί - Μπάγερν 2-0 (14/09/1994)

(14/09/1994) Όμιλοι Champions League / Μπάγερν - Παρί 0-1 (23/11/1994)

(23/11/1994) Όμιλοι Champions League / Μπάγερν - Παρί 5-1 (22/10/1997)

(22/10/1997) Όμιλοι Champions League / Παρί - Μπάγερν 3-1 (05/11/1997)

(05/11/1997) Όμιλοι Champions League / Παρί - Μπάγερν 1-0 (26/09/2000)

(26/09/2000) Όμιλοι Champions League / Μπάγερν - Παρί 2-0 (18/10/2000)

(18/10/2000) Όμιλοι Champions League / Παρί - Μπάγερν 3-0 (27/09/2017)

(27/09/2017) Όμιλοι Champions League / Μπάγερν - Παρί 3-1 (05/12/2017)

(05/12/2017) Τελικός Champions League / Παρί - Μπάγερν 0-1 (23/08/2020)

(23/08/2020) Προημιτελικά Champions League / Μπάγερν - Παρί 2-3 (07/04/2021)

(07/04/2021) Προημιτελικά Champions League / Παρί - Μπάγερν 0-1 (13/04/2021)

(13/04/2021) Φάση «16» Champions League / Παρί - Μπάγερν 0-1 (14/02/2023)

(14/02/2023) Φάση «16» Champions League / Μπάγερν - Παρί 2-0 (08/03/2023)

(08/03/2023) Όμιλοι Champions League / Μπάγερν - Παρί 1-0 (26/11/2024)

(26/11/2024) Προημιτελικά Μουντιάλ Συλλόγων / Παρί - Μπάγερν 2-0 (05/07/2025)

(05/07/2025) Όμιλοι Champions League / Παρί - Μπάγερν 1-2 (04/11/2025)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 20ό αιώνα, οι Πρωταθλητές Ευρώπης πέτυχαν τρεις νίκες έναντι μίας των Βαυαρών, ενώ μετά το 2000 χρειάστηκαν 17 χρόνια για να ανταμώσουν! Μέχρι να βρεθούν στον τελικό του 2020 εν μέσω covid, δεν είχαν αναμετρηθεί σε νοκ-άουτ φάση, ενώ το καλοκαίρι του 2025 έπαιξαν αντίπαλοι για πρώτη φορά εκτός Champions League, στα ημιτελικά του οποίου βρίσκονται για πρώτη φορά ως ζευγάρι! Τη φετινή περίοδο, η Μπάγερν επικράτησε με 1-2 της ομάδας του Λουίς Ενρίκε στο Παρίσι.