Σενάριο επιστροφής για Κουκουρέγια στη Μπαρτσελόνα

Ο Μαρκ Κουκουρέγια φαίνεται να είναι ξανά στο μεταγραφικό ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, με το ενδεχόμενο επιστροφής του να έχει αρκετές πιθανότητες υπό προϋποθέσεις.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ,δεν έκρυψε πως μια πρόταση από τους Καταλανούς θα ήταν ιδιαίτερα δελεαστική για τον ίδιο. Άλλωστε, πρόκειται για την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, κάτι που δίνει ξεχωριστό συναισθηματικό βάρος σε ένα πιθανό «comeback».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη κίνηση από πλευράς Μπαρτσελόνα, ωστόσο το όνομά του βρίσκεται στη λίστα των παικτών που εξετάζονται για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας.

Φυσικά, σημαντικό ρόλο θα παίξει και το οικονομικό κομμάτι της υπόθεσης. Η Τσέλσι είχε δαπανήσει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, κάτι που σημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταγραφή θα απαιτήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις.